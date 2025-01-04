Уламки впали на будинки: РФ запустила по Україні 81 дрон – скільки було збито

Окупанти вночі вдарили по Україні дронами. Частину з них вдалося збити, частина була локаційно втрачена і не дісталася цілей. Пошкоджені будинки у 2 областях.

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РФ вночі запустила по Україні 81 дрон/ коллаж: Главред, фото: скрін, t.me/SJTF_Odes

Коротко:

РФ в ніч на 4 січня запустила по Україні 81 дрон

34 дрони було збито, ще 47 були локаційно втрачені й не дісталися цілей

У двох областях уламки пошкодили приватні будинки

Країна-агресорка Росія у ніч на суботу, 4 січня, запустила по Україні 81 безпілотник. Захисникам України вдалося збити 34 ворожі дрони, ще 47 були локаційно втрачені й не дісталися цілей.

Загарбники використовували для атаки дрони-камікадзе "Шахед" і безпілотники-імітатори різних типів, запускаючи їх із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ. Про це розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 34 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через активну протидію Сил оборони 47 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків). Проте збиті дрони завдали шкоди на Чернігівщині та Сумщині – були пошкоджені приватні будинки. Постраждалим надається допомога.

Що відомо про дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Нагадаємо, у ніч на 4 січня РФ атакувала Україну понад 90 дронами з трьох напрямків – стало відомо, скільки вдалося збити. Ворожі безпілотники були збиті у дев'яти областях.

Як повідомляв Главред, ввечері 3 січня у Чернігові лунали вибухи – місто було під ракетною атакою РФ. У Повітряних силах ЗСУ закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Також стало відомо, що внаслідок удару РФ по Чернігову загинув педагог. У п’ятницю, 3 січня, Росія завдала потрійного ракетного удару по Чернігову. Внаслідок цієї атаки загинув доцент Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти імені Ушинського Олексій Гальонка.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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