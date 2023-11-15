Росія готується до зимових ракетних ударів по Україні: у ГУР розкрили плани ворога

Агресор Росія в рамках своєї злочинної підготовки веде роботу з завербованими навідниками, сказав представник військової розвідки України Андрій Черняк.

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Росія проводить дорозвідку критичних об'єктів України із метою нанесення ударів взимку - ГУР / Колаж: Главред, фото: АрміяІнформ, Міноборони РФ

Країна-окупант Росія готується взимку наносити удари по Україні за допомогою ракет і дронів. Ворожі спецслужби проводять активний збір інформації про критичну та військову інфраструктуру, використовуючи завербованих навідників. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

У коментарі Liga.net він розповів про те, що російські спецслужби збирають інформацію про об'єкти критичної та військової інфраструктури України. Окупанти готуються до масованих ударів взимку.

За словами представника ГУР, росіяни проводять дорозвідку за допомогою завербованих навідників.

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"Масованих обстрілів ще не було. Але ми спостерігаємо, як вони проводять дорозвідку об'єктів і критичної, і транспортної інфраструктури", - підкреслив Андрій Черняк.

Що чекає на Україну взимку

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше попередив про можливі атаки РФ по інфраструктурі України взимку. За словами чиновника, для цього росіяни накопичують ракети. Очікується важка зима.

ЗСУ готуються масштабно вдарити дронами-камікадзе по РФ взимку, заявив бригадний генерал Сергій Баранов. Зокрема, Україна може завдати ударів по багатьох регіонах Росії та окупованому Криму, щоб уразити важливі ворожі військові об'єкти.

Президент Володимир Зеленський закликав Захід дати Україні ППО на зиму. Гарант акцентував увагу на тому, що держава для захисту неба від російських окупантів готова взяти засоби протиповітряної оборони, в тому числі, і в оренду.

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