РФ атакувала Полтаву і Кременчук балістичними ракетами: перші подробиці

Російські окупанти атакували Україну балістичними ракетами. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Цими швидкісними ракетами Росія атакувала Полтаву і Кременчук.
Моніторингові канали повідомляють про те, що РФ застосувала щонайменше 6 ракет типу Іскандер-М/N-23. У Полтаві та Кременчуці гриміли вибухи.
У Telegram-каналі "Николаевский Ванек" повідомляють про те, що РФ запускала ракети з Воронезької області. Більша їх частина летіла на Кременчук.
Голова Полтавської ОВА Пилип Пронін зазначив, що влучень по цивільній інфраструктурі вдалося уникнути.
"Не нехтуйте тривогами! Віримо в Сили оборони!" - написав він.
ОТРК Іскандер
Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.
Основне призначення ракетних комплексів "Іскандер" - знищення систем ППО і ПРО противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.
На думку The National Interest, ОТРК "Іскандер" є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ПРО можуть одразу ж призвести до величезної шкоди в разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах і тому подібних об'єктах. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК "Іскандер" за масштабом шкоди з наслідком бомбардувань авіації НАТО.
Ракетний удар - останні новини
Нагадаємо, у пресслужбі Міністерства енергетики України повідомляли, що в Україні за добу, внаслідок обстрілів армії країни-агресора РФ, зафіксовано знеструмлення об'єктів у шести областях.
Вибухи лунали також у Харкові. Мер міста Ігор Терехов повідомляв, що вдень, 8 жовтня російські окупанти завдали удару керованою авіабомбою по Харкову.
Військовий експерт Олексій Гетьман повідомляв, що російські окупанти промацують українську систему ППО і планують новий масований ракетний удар по Україні. Гетьман навіть назвав імовірну дату обстрілу.
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