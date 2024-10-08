Є загиблі та поранені: Росія вдарила КАБом по багатоповерхівці в Харкові - що відомо

Росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці у Харкові, попередньо - є загиблі та поранені.

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Росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці в Харкові - перші деталі / Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Вдень, 8 жовтня російські окупанти завдали удару керованою авіабомбою по Харкову. Попередньо відомо про "приліт" по багатоповерхівці в Київському районі міста. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

"За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову є один загиблий. Інформація уточнюється", - зазначив він.

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що ворог завдав удару по густонаселеному району Харкова.

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"Зафіксований удар у Київському районі. За попередніми даними, є постраждалі", - написав він у Telegram.

Крім того, Повітряні сили ЗСУ повідомляють по повторну загрозу керованих авіабомб для Харківщини.

"Повторний пуск КАБ в напрямку Харківщини!", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про керовані авіабомби / Інфографіка: Главред

Станом на 17:15 журналісти місцевого видання "Суспільне Харків" повідомляють ще про два вибухи в межах Харкова.

Також, станом на 17:18 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про збільшення кількості загиблих внаслідок російських ударів по Харкову.

"Є інформація вже про двох загиблих внаслідок ворожого КАБами по Харкову", - зазначив він.

Загалом російські окупанти випустили по Харкову 4 керовані авіабомби.

"Окупанти вдарили по відкритих територіях. Загиблі - цивільні чоловік та жінка, дані встановлюються. Люди в цей час перебували навулиці", - додали в ОВА.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Удари по Харкову - що відомо про наслідки обстрілів міста

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 жовтня російські окупанти завдали удару по передмістю Харкова. Мер Ігор Терехов повідомив, що в місті можуть виникнути перебої з електропостачанням.

2 жовтня російські війська атакували Харків керованими авіабомбами, влучивши у житлову багатоповерхівку. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також, 21 вересня, у Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов зазначив, що коли російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по житловій багатоповерхівці

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