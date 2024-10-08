Вибухи гриміли в шести областях: РФ масовано вдарила по об'єктах енергетики

Частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення є 546 населених пунктів.

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РФ б'є по об'єктах енергетики / Колаж: Главред, фото: УНІАН, КВС ЗСУ

В Україні за добу, внаслідок обстрілів армії країни-агресора РФ, зафіксовано знеструмлення об'єктів у шести областях.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram пресслужби Міністерства енергетики України.

У яких областях України обстріляні енергооб'єкти:

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Дніпропетровській;

Донецькій;

Запорізькій;

Сумській;

Харківській;

Херсонській.

Уточнюється, що в Дніпропетровській області з технологічних причин вимикалася повітряна лінія, що призвело до знеструмлення підстанцій і побутових споживачів. Живлення відновлено.

Водночас минулої доби енергетики відновили живлення для 2564 споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій і технологічних порушень.

Станом на ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 546 населених пунктів.

Що таке Міністерство енергетики України? Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Уряд Шмигаля заново створив міністерство екології 27 травня 2020 р. 19 червня 2020 р на посаду міністра екології парламентом був призначений Роман Абрамовський, пише Вікіпедія.

Крім того, у Харківській області під час виконання ремонтних робіт одна з бригад потрапила під обстріл. Постраждалих немає.

Як уточнили в Міненерго, через несприятливі погодні умови є знеструмлення в 26 населених пунктах у Сумській області, 5 населених пунктах у Дніпропетровській області та одному населеному пункті в Черкаській області.

/ t.me/Ukrenergo

Раніше повідомлялося, що в Україні знеструмлено 517 населених пунктів. Українська енергосистема продовжує відновлюватися після дев'яти масованих атак росіян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ атакувала енергооб'єкти в кількох областях. Вночі російські БПЛА атакували енергооб'єкти України. У Київській та Івано-Франківській областях унаслідок атаки БПЛА по території підстанцій було пошкоджено обладнання та виникло загоряння, що призвело до знеструмлення побутових споживачів.

Як повідомлялося, раніше з'явився Олександр Харченко описав плачевний сценарій на зиму. Якщо прийдешня зима буде холодною з температурою повітря -5...-15 градусів, то пошкодження трансформаторів будь-якої з підконтрольних Україні АЕС призведе до дуже тяжких наслідків.

/ Главред

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