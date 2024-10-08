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Росія готова завдати масованого удару по Україні: названо ймовірну дату

Маріна Фурман
8 жовтня 2024, 11:20
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Олексій Гетьман припустив, що окупанти можуть завдати масованого удару по Україні 12 жовтня.
Росія готова завдати масованого удару по Україні: названо ймовірну дату
Ворог готує масований удар по Україні/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/pavlogradmrada, скріншот з відео

Російські окупанти промацують українську систему ППО та планують новий масований ракетний удар по Україні. Про це в етері Громадського радіо розповів військовий експерт Олексій Гетьман.

"Ці їхні постійні нальоти "шахедів" та невелика кількість ракет — це підготовка до масованого ракетного удару. Це спроба перевірити нашу протиповітряну оборону та виснажити її. Ракетний удар вони планують провести незабаром. Тому, не варто нехтувати повітряними тривогами", - повідомляє Гетьман.

Точної дати майбутнього ракетного удару експерт не називає, адже вона нікому невідома. Проте, на думку військового експерта, найімовірніше це може бути 12 жовтня — тоді відбудеться засідання Рамштайну.

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Експерт додає, що про можливий масований ракетний удар по території України попереджали й в ГУР МО. Українцям варто очікувати атаку "приблизно таку як була 26, 27 серпня". Російські окупанти накопичили до півтори сотні ракет різних класів.

При цьому Олексій Гетьман зазначає, що не потрібно впадати у паніку, краще пильно ставитись до сигналів повітряної тривоги та довіряти Силам ППО.

"Сили ППО теж готові до цього удару. По ракетах працюватимуть наші F-16 та інші засоби", - наголосив військовий експерт.

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Ракетний удар - що відомо

Нагадаємо, у пресслужбі Повітряних Сил ЗС України повідомили, що у ніч на 8 жовтня ворог задав удару по Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М з окупованого Криму. Також відомо про пуск 19 ударних БпЛА із Приморсько-Ахтарська.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що російські окупанти можуть готуватися до масованого ракетного обстрілу України. Ворог вивів у Чорне море кораблі, які є ракетоносіями.

Водночас військовий експерт Олег Жданов також попередив про масований удар. Він заявив, що росіяни можуть завдати ракетного удару по Україні будь-якої миті.

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