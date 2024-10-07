'РФ сконцентрувала найкращі сили': названо пріоритетний напрямок для наступу росіян

Російські окупанти не планують знижувати інтенсивність боїв на Покровському напрямку.

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Названо пріоритетний напрямок російського наступу / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, DeepState

Покровський напрямок пріоритетний для наступу російських військових. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, повідомляє Еспресо.

"Курахове, Селидове та Покровськ — міста, які за населенням більші, ніж Вугледар, а отже, роботи в них буде набагато більше. Однак треба пам’ятати, що Покровський напрямок визначений Путіним як пріоритетний для наступу російських військ на даному етапі ... На цьому напрямку вони будуть намагатися досягти не лише військових результатів, але й інформаційно будуть тиснути. Тим паче там вони сконцентрували найкращі свої сили, які мають на театрі бойових дій в Україні", - сказав він.

Водночас слід зазначити, що на Покровському напрямку воюють окупанти, які були мобілізовані кілька місяців тому. Однак зменшення ворожої інтенсивності не спостерігається, особливо після захоплення Вугледара.

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"Тобто з іншого боку, росіяни тягнуть все, що можуть, навіть не завжди дають військовим можливість підготуватися чи адаптуватися до армії. Тільки підписав контракт, пройшов курс молодого бійця, і вже на Покровську. Тоді як на Курщину вони тягнуть строковиків", - додав він.

Тимочко також прогнозує, що акцент російського наступу буде у сторону Курахового та Курахівського водосховища, оскільки в районі Селидового ворог не зміг досягти швидкого результату.

Також повідомляється, що росіяни намагаються підвищити інтенсивність боїв на Роботинському напрямку та в районі Старомайського.

"Вони не почали наступальну операцію, але інтенсивність атак починає нарощуватися", - резюмував Тимочко.

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Наступ РФ - ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, що РФ захопила ще 2 села поблизу Покровська. Юліан Рьопке повідомив, що армія РФ розширила свій плацдарм, просунувшись на північ і захопивши село Крутий Яр, де до війни проживало близько 100 осіб, а також сусіднє село Красний Яр з довоєнним населенням у 200 осіб.

Нещодавно стало відомо, що окупанти на Покровському напрямку розстріляли українських полонених. Російські військовослужбовці позбавили життя українських військовополонених в районі населених пунктів Миколаївка і Сухий Яр, що у Покровському районі.

Олег Жданов оцінив загрозу захоплення Покровська та наступу росіян на Дніпро. Він заявив, що російська армія може мати в резерві до 5000 військовослужбовців. Однак, поки зарано говорити про оборону Покровська або плани окупантів вийти на Дніпропетровську область.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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