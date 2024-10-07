Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"РФ сконцентрувала найкращі сили": названо пріоритетний напрямок для наступу росіян

Ангеліна Підвисоцька
7 жовтня 2024, 18:34
268
Російські окупанти не планують знижувати інтенсивність боїв на Покровському напрямку.
Покровск, ВСУ
Названо пріоритетний напрямок російського наступу / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, DeepState

Покровський напрямок пріоритетний для наступу російських військових. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, повідомляє Еспресо.

"Курахове, Селидове та Покровськ — міста, які за населенням більші, ніж Вугледар, а отже, роботи в них буде набагато більше. Однак треба пам’ятати, що Покровський напрямок визначений Путіним як пріоритетний для наступу російських військ на даному етапі ... На цьому напрямку вони будуть намагатися досягти не лише військових результатів, але й інформаційно будуть тиснути. Тим паче там вони сконцентрували найкращі свої сили, які мають на театрі бойових дій в Україні", - сказав він.

Водночас слід зазначити, що на Покровському напрямку воюють окупанти, які були мобілізовані кілька місяців тому. Однак зменшення ворожої інтенсивності не спостерігається, особливо після захоплення Вугледара.

відео дня

"Тобто з іншого боку, росіяни тягнуть все, що можуть, навіть не завжди дають військовим можливість підготуватися чи адаптуватися до армії. Тільки підписав контракт, пройшов курс молодого бійця, і вже на Покровську. Тоді як на Курщину вони тягнуть строковиків", - додав він.

Тимочко також прогнозує, що акцент російського наступу буде у сторону Курахового та Курахівського водосховища, оскільки в районі Селидового ворог не зміг досягти швидкого результату.

Також повідомляється, що росіяни намагаються підвищити інтенсивність боїв на Роботинському напрямку та в районі Старомайського.

"Вони не почали наступальну операцію, але інтенсивність атак починає нарощуватися", - резюмував Тимочко.

Хто такий Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Наступ РФ - ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, що РФ захопила ще 2 села поблизу Покровська. Юліан Рьопке повідомив, що армія РФ розширила свій плацдарм, просунувшись на північ і захопивши село Крутий Яр, де до війни проживало близько 100 осіб, а також сусіднє село Красний Яр з довоєнним населенням у 200 осіб.

Нещодавно стало відомо, що окупанти на Покровському напрямку розстріляли українських полонених. Російські військовослужбовці позбавили життя українських військовополонених в районі населених пунктів Миколаївка і Сухий Яр, що у Покровському районі.

Олег Жданов оцінив загрозу захоплення Покровська та наступу росіян на Дніпро. Він заявив, що російська армія може мати в резерві до 5000 військовослужбовців. Однак, поки зарано говорити про оборону Покровська або плани окупантів вийти на Дніпропетровську область.

'РФ сконцентрувала найкращі сили': названо пріоритетний напрямок для наступу росіян
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії Покровськ
Реклама

Головне за день

Більше
РФ частіше битиме по Україні "Калібрами": експерт заявив про нові масовані удари

РФ частіше битиме по Україні "Калібрами": експерт заявив про нові масовані удари

19:47Україна
Влупить мороз та засипатиме снігом: коли в Україну увірветься "мінусова" погода

Влупить мороз та засипатиме снігом: коли в Україну увірветься "мінусова" погода

19:34Синоптик
Україна покриває мобілізацією тільки втрати: чи буде призов 20-річних - депутат

Україна покриває мобілізацією тільки втрати: чи буде призов 20-річних - депутат

19:28Україна
Реклама

Популярне

Більше
Випаде мокрий сніг і вдарять заморозки: стала відома дата сильного похолодання

Випаде мокрий сніг і вдарять заморозки: стала відома дата сильного похолодання

Унітаз заблищить: спосіб видалення нальоту всього за 5 хвилин

Унітаз заблищить: спосіб видалення нальоту всього за 5 хвилин

"Такт - або є, або його немає": син Назарія Яремчука відреагував на вчинок Софії Ротару

"Такт - або є, або його немає": син Назарія Яремчука відреагував на вчинок Софії Ротару

Дочка путініста Кіркорова жорстко висміяла батька і зганьбила на всю РФ

Дочка путініста Кіркорова жорстко висміяла батька і зганьбила на всю РФ

Де за етикетом має сидіти дівчина в таксі - ззаду чи поруч із водієм

Де за етикетом має сидіти дівчина в таксі - ззаду чи поруч із водієм

Останні новини

20:37

Число долі: як за датою народження визначити найкращу для себе професію

20:02

"Мені дуже шкода": Swoiia прокоментувала співпрацю з Потапом

19:55

Унікальна українська розробка: чим ЗСУ могли вдарити по Криму - Defense Express

19:47

РФ частіше битиме по Україні "Калібрами": експерт заявив про нові масовані удари

19:44

Доведеться заплатити величезний штраф: чому в Німеччині не можна ставити намет у лісі

Доля війни вирішуватиметься 2025 року, Трамп здатний піднести сюрпризи - ЗолотарьовДоля війни вирішуватиметься 2025 року, Трамп здатний піднести сюрпризи - Золотарьов
19:34

Влупить мороз та засипатиме снігом: коли в Україну увірветься "мінусова" погода

19:28

Україна покриває мобілізацією тільки втрати: чи буде призов 20-річних - депутат

19:19

Відбили позиції та звільнили полонених: деталі потужного контрнаступу на Харківщині

19:18

Ектор Хіменес-Браво розкрив свою таємну пристрасть, проти якої була його родина

Реклама
19:17

Лише 1% людей зможуть знайти помилку на зображенні: складна головоломка на уважність

19:10

Зупинити Путіна. Як вступ України до НАТО бачать на Заході

18:54

Росіяни готують нову тактику обстрілів Одеси: Братчук попередив, до чого готуватись

18:34

"РФ сконцентрувала найкращі сили": названо пріоритетний напрямок для наступу росіян

18:33

Несподівана користь: для чого садівники у жовтні посипають сад перцем чилі

18:13

Рішенню щодо змін у СЗЧ дали "рух", але з однією правкою

18:05

Система ППО не врятувала: з'явились нові подробиці ударів по КримуВідео

18:01

Голові Хмельницької обласної МСЕК обрали запобіжний захід: що чекає підозрювануФото

17:50

Кинджали були репетицією: генерал попередив про загрозу масованого удару РФ

17:40

Яка серйозна помилка під час догляду псує шкіру обличчя: експертка поділилася секретом

17:25

Ціль удару відома: РФ готує масштабну провокацію на території Білорусі - Коваленко

Реклама
17:09

Що не можна робити з дзеркалом 8 жовтня: суворі прикмети, які не можна порушувати

17:04

Кінець інтризі: Леся Нікітюк романтично підтвердила стосунки з воїном ЗСУ

16:59

Вдалось суттєво призупинити наступ: офіцер ЗСУ дав прогноз "операцій" на Харківщині

16:57

ЗМІ: у Сочі зносять резиденцію Путіна, усе - через українські дрониВідео

16:56

РФ скинула на центр Херсона чотири КАБи: десятки постраждалих, серед них – дітиФотоВідео

16:54

Як приготувати їстівні каштани: відомий шеф-кухар поділився рецептом делікатесу

16:48

Не смерть Путіна: існує лише одна умова закінчення війни в Україні - В'ятрович

16:38

В Україні планують ввести базову соцдопомогу: кому і скільки заплатять

16:35

Геніальний засіб, який коштує копійки: як позбутися бур'янів на подвір’ї

16:26

Співачка Руслана готується стати матір'ю: "Тільки я маю це зробити"

16:06

Видалити жувальну гумку з одягу дуже легко: п'ять перевірених способів

16:02

Унікальна операція: ГУР вивело з ладу корабель Балтійського флоту РФ - перші деталі

16:00

Газові амбіції Фіцо розбилися вщент: Шмигаль поставив крапку в угоді про транзит з РФ

15:57

Після провалу з пуском "Сармата" РФ демонстративно вивела на чергування "Ярс": що це за зброяВідео

15:50

Церковне свято 8 жовтня: що заборонено робити у день святої Пелагії

15:43

У Києві провокаторка раділа обстрілу РФ і глумилася над людьми в укриттіВідео

15:38

Лазерні указки для котів: чи є вони дійсно корисними - відповідь ветеринара

15:37

Як правильно зберігати шини: "золоті" правила, які повинні знати усі автомобілістиВідео

15:32

Сигнал для Кремля: "друзі" Росії зробили гучну заяву в ООН і попередили Путіна

15:13

ЗСУ можуть потрапити в пастку, як у Вугледарі: ворог створює небезпечну ситуацію

Реклама
15:07

Дивна поведінка лелек в Україні: орнітолог пояснив, чому вони збиваються у зграї

15:04

Такого не було 54 роки: в Києві дощ побив рекорд

14:47

Смерть Путіна не закінчить війнуПогляд

14:33

В Україні знеструмлено 517 населених пунктів: яка ситуація в енергосистемі

14:32

Зачистили позиції РФ і звільнили полонених: ЗСУ контратакували на Харківщині

14:20

Польща та союзники спішно готуються до можливого нападу Росії - The Times

14:17

Як смачно приготувати сало: перевершить навіть буженинуВідео

14:14

Випаде мокрий сніг і вдарять заморозки: стала відома дата сильного похолодання

13:57

В Україні "злетіли" ціни на овочі та фрукти на початку жовтня: що подорожчало

13:48

Шлейф аромату зачаровуватиме: експертка пояснила, як зберегти запах парфумів

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти