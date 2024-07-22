Є "прильоти" і руйнування: РФ завдала ракетного удару по Одеській області

Під прицілом росіян знову опинилися цивільні об'єкти, підкреслив Олег Кіпер.

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РФ вдарила ракетами по Одеській області / Колаж: Главред, Фото: t.me/odeskaODA, Pixabay

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Одеській області в понеділок удень, 22 липня.

На щастя обійшлося без жертв, повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Під прицілом росіян знову опинилися цивільні об'єкти", - зазначив він.

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За даними глави Одеської ОВА, внаслідок удару РФ частково зруйновано фасад адміністративної будівлі приватного підприємства, складські приміщення, пошкоджено цивільні автомобілі.

"На щастя, обійшлося без людських жертв і травм", - додав Кіпер.

При цьому він також опублікував фото наслідків ракетного удару РФ по Одеській області.

/ t.me/odeskaODA

/ t.me/odeskaODA

/ t.me/odeskaODA

Хто такий Олег Кіпер Голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року. Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Працював заступником начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України. Раніше обіймав посаду прокурора Києва, повідомляє Вікіпедія.

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Раніше РФ вдарила ракетою по Одеській області. Ворог вдарив ракетою по цивільній інфраструктурі. Ракета влучила по готелю в Білгород-Дністровському районі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Одеській області прогриміли потужні вибухи. В Одеській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи в районі Кароліно-Бугаз, попередньо ворог застосував Іскандер-М.

Як повідомлялося раніше, РФ вдарила по Одесі двома "Іскандерами". Унаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі. ймовірно, це були ракети "Іскандер-К". ППО завадила одній ракеті досягти цілі. На світанку по Херсонщині ворог завдавав авіаударів із застосуванням КАБів.

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