РФ накопичила понад 100 ракет: українцям загрожує масований удар – прогноз

Будь-який ракетний удар РФ супроводжує атакою дронів-камікадзе, нагадав Олександр Коваленко.

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Олександр Коваленко спрогнозував імовірність масованого удару РФ / ua.depositphotos.com, Facebook Олександр Коваленко

З осені 2022 року російські окупанти не завдавали масованих повітряних ударів по Україні, коли ракетний компонент, уніфікований або комбінований, сягає сотні одиниць, заявив військовий експерт Олександр Коваленко.

Він нагадує, що останній за рахунком серйозний удар великою комбінованою кількістю ракет по Україні було завдано на початку липня, що явно вказує на накопичення ворогом боєкомплекту для нової атаки.

Які ракети могла накопичити РФ для удару по Україні:

Х-101/555 (вироблено в межах 80 шт);

"Калібр" (з 8 липня накопичувальний ефект склав 40 одиниць);

9М723 ОТРК "Іскандер" (потенціал виробництва в межах 3-4 ракети на тиждень);

9М727 ОТРК "Іскандер-К" (темпи виробництва схожі з 9М723);

Х-47М2 "Кинджал" (за минулий період було вироблено всього шість ракет цього типу).

"З огляду на плани РОВ на ймовірний комбінований удар на День Незалежності України, у них уже тільки завдяки виробництву за період, що минув із 8 липня, у наявності є потенціал у 130 ракет різного типу, не кажучи про те, що було в арсеналі", - попереджає аналітик.

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Водночас він уточнив, що задіяти весь цей ударний потенціал одночасно Росія не зможе через зношеність носіїв.

Експерт також упевнений, що, як і до будь-якого іншого ракетного удару, супровід надаватимуть дрони-камікадзе Shahed-136.

"Комбінований удар може містити як стандартну комплектацію Х-101/555, КРМБ "Калібр", 9М723/9М727 і Х-47М2 "Кинджал", так і Х-22/32", - стверджує військовий аналітик.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Коваленко додав, що контроль частини Курської області створює прецедент нових ризиків для російської авіації та аеродромів, які командуванню РОВ поки складно оцінити.

"Таким чином, якщо удар у серпні і відбудеться, то він не матиме настільки апокаліптичного характеру, як пророкували деякі, особливо західні, ЗМІ. І в жодному разі він ніяк не може мати характер якоїсь "відплати" за Курську область, оскільки спочатку готувався як акт терору на державне свято України", - резюмував він.

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Нагадаємо, у ЗСУ пояснили ракетні удари по Україні. Російські загарбники не зупиняться, поки не досягнуть своїх "цілей", або поки ЗСУ не зірвуть їхні плани, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Як повідомлялося раніше, у Київській міській військовій адміністрації попередили про загрозу провокацій або ракетних обстрілів.

/ Инфографика Главреда

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