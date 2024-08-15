РФ вночі масовано вдарила по Україні дронами і ракетами: подробиці

Російські окупанти випустили по нашій державі майже три десятки ударних безпілотників "Шахед" і три ракети Х-59.

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РФ вночі масовано вдарила по Україні дронами і ракетами/ колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, Сили оборони Півдня

Російські загарбники у ніч на четвер, 15 серпня, атакували Україну дронами і ракетами. Окупанти випустили по території нашої держави 3 ракети Х-59 і 29 дронів "Шахед".

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук. Він зазначив, що сили ППО збили усі 29 ворожих безпілотників.

"У ніч на 15 серпня 2024 року ворог завдав удару 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області –рф. та 29-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – рф", – йдеться у повідомленні. відео дня

Ворожі дрони збивалися у восьми областях України.

"В результаті протиповітряного бою розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 29 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях", – зазначив Олещук.

Удар по Україні 15 серпня/ Facebook Олещук

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

На Сумщині чули вибухи

Рано вранці у четвер, 15 серпня, у Сумській області було чутно вибухи під час повітряних тривоги. У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що вночі та зранку росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 40 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Новослобідська, Есманьська громади.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Ввечері 14 серпня над Одесою був стовп диму – росіяни вдарили по місту Іскандером. Перед цим у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння окупантами.

Також повідомлялося, що РФ готує удар по важливих будівлях у Києві. Російські окупанти готуються до масованого удару ракетами та дронами у відповідь на бойові дії у Курській області, повідомляє The Times.

Нагадаємо, раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прогнозував, що Росія може завдати масованого удару на День Незалежності. Але, за його словами, навряд чи цей удар буде "апокаліптичним", адже у Росії наразі немає можливості запускати до 200 ракет одночасно. У будь-якому разі Кремлю буде "дуже складно" реалізувати цю атаку, враховуючи, що в Києві досить непогана ППО, додав Коваленко.

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