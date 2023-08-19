РФ атакувала Хмельницьку та Житомирську області дронами: є постраждалі

У кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків. Вибито вікна та двері в 32 домоволодіннях.

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Минулої ночі РФ атакувала Україну дронами / Фото: defence-ua.com

У ніч на 19 серпня російські окупанти атакували Хмельницьку область. Внаслідок ударів ворога постраждали цивільні.

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги Хмельницька область знову була атакована ворогом", - повідомив у Telegram перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

У кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків. Вибито вікна та двері в 32 домоволодіннях.

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Крім того, через атаку росіян постраждали дві жінки. У них поранення уламками скла. Ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані.

ОВА повідомляє, що оперативні групи продовжують обстеження для фіксування наслідків ворожої атаки.

Вибухи на Житомирщині

Крім того, вибухи минулої ночі лунали у Житомирській області.

"Ворог атакував один з об'єктів інфраструктури області дронами-камікадзе. Через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа, яку було локалізовано фахівцями ДСНС", - повідомив у Telegram голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Жертв та постраждалих немає. Інформація щодо масштабу пошкоджень уточнюється.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 19 серпня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного напрямку ударними БПЛА "Shahed-136/131".

"Всього було випущено 17 ударних дронів з району Курська. У північних і центральних, а також західних областях працювала протиповітряна оборона", - йдеться у повідомленні.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України було знищено 15 ворожих безпілотників.

Крім того, за минулу добу, 18 серпня 2023 року, протиповітряній обороні вдалося знищити шість безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня різних типів та один ударний типу "Ланцет".

Звіт Повітряних сил за 18 серпня / Фото: t.me/kpszsu

Авіація Повітряних Сил за минулу добу завдала понад 10 групових ударів по об'єктах, районах зосередження особового складу, озброєнню та військовій техніці противника.

Атаки РФ на Хмельницьку область

26 липня стало відомо про те, що Росія атакувала Україну ракетами. У Хмельницькій області прогриміли вибухи.

Згодом у Повітряних силах підтвердили, що окупанти били по Хмельницькій області. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що метою масованого російського ракетного удару було місто Старокостянтинів на Хмельниччині.

Російські окупанти атакували Хмельницьку область аеробалістичними ракетами "Кинджал". Внаслідок атаки пошкоджено аеродром у Старокостянтинові. Про це пізніше заявив речник Повітряних сил Ігнат.

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