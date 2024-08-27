Переговори з Путіним та бої в Курській області: головне з пресконференції Зеленського

Президент України Володимир Зеленський дав велику пресконферецію в Києві у рамках форуму "Україна 2024. Незалежність".

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Зеленський дав велику пресконференцію - головні заяви / Колаж Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, УНІАН, скріншот із відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція розпочата для досягнення кількох завдань, включаючи довгострокові цілі зі звільнення Донецької області, де зараз ведуться найважчі бої. Він також зазначив, що є певні досягнення щодо цілей, які він не може розголошувати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 27 серня в рамках форуму "Україна 2024. Незалежність".

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Операція в Курській області

Президент Зеленський зазначив, що в ході Курської операції ЗСУ вдалося зупинити російський наступ на Харківщині, зірвати плани окупантів створити "буферну зону" та запобігти проривам на півночі України.

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"Сумщина, Чернігівщина. Ми не знали планів, але дані, які ми отримували від нашої розвідки і розвідок партнерів, але розуміли, що там щось готується…. Курська операція вирішила питання неокупації Сумщини та неокупації Чернігівщини та розбила черйозне угрупування ворога", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що захоплення Донецької області залишається стратегічною метою для Росії, і перекидання ворожих військ з України в Курську область вже відбулося. Чи продовжиться це переміщення, залежатиме від успіху України в подальшій Курській операції.

Другий Саміт миру

Зеленський також повідомив, що Україна працює над підготовкою комплексного документа для Другого саміту миру і планує завершити його до листопада 2024 року.

"Ми послідовні. У нас був енергетичний саміт миру… Енергетичне питання піднято, документ готується детальний. Друга зустріч – по морю, третя – гуманітарний аспект, в тому числі повернення дітей… Я думаю, що ми все зробимо і встигнемо на листопад", - сказав Глава держави.

Що відомо про Українську формулу миру / Інфографіка: Главред

"План перемоги" України

Операція в Курській області Росії є частиною плану перемоги України. Президент Володимир Зеленський планує передати цей план кандидатам у президенти США — Камалі Гарріс та Дональду Трампу у вересні цього року.

"Курщина входить у план перемоги України. Це дуже важливий план для нас. Я щось можу сказати, але не все. Один із напрямків — де частина зроблена, це Курська область", — зазначив політик.

Другий напрямок плану стосується стратегічного місця України в глобальній безпековій інфраструктурі.

Третій напрямок включає "потужний пакет заходів для примусу Росії до завершення війни дипломатичним шляхом," зазначив Зеленський.

Четвертий напрямок — економічний, більше деталей президент не розкрив.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Україна розробила першу балістичну ракету

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує розвивати свій військово-промисловий комплекс і вже створила першу балістичну ракету. Він зазначив, що не може розкрити більше деталей, але вирішив повідомити про це, щоб підкреслити важливу роботу людей, які цілодобово трудяться на оборонних підприємствах.

Транзит російського газу

Зеленський також підкреслив, що Україна не планує продовжувати договір з Росією щодо транзиту газу.

"Що стосується транзиту газу від інших компаній, якщо буде продовжуватись запит деяких наших європейських колег, ми будемо розглядати їх прохання. Про що говорив старий дід в Азербайджані, мені не відомо. Не впевнений, що про газ. Думаю, є інші питання", — сказав Зеленський.

Застосування F-16

Крім того, президент повідомив, що в наймасовішій комбінованій повітряній атаці РФ на Україну 26 серпня брали участь винищувачі F-16, надані західними союзниками, які збивали ворожі ракети та дрони.

"F-16 (дали- ред.) дуже хороший результат. В рамках цієї величезної атаки ми з допомогою F-16 збили деякі ракети і дрони. І дякуємо партнерам за те, що надали нам F-16. Звісно, цього не досить, у нас їх небагато, і треба іще тренувати пілотів", - розповів Зеленський.

Що відомо про F-16 / Інфографіка: Главред

Переговори з Путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що діалог із російським диктатором Володимиром Путіним зараз є беззмістовним. Він також підкреслив, що Курська операція "дуже сильно допомогла" Україні знизити кількість голосів на цю тему.

"Весь світ хотів би почути, що Україна знайшла компроміс. Але з Путіним компроміси неможливі. Із Путіним не те що компроміси, з Путіним в принципі діалог на сьогодні – порожній, беззмістовний. Бо він не хоче закінчення війни дипломатично. Він готовий дипломатично немов, але віддати йому 30% нашої землі", – зазначив він.

Ядерні погрози Росії

Крім того, Зеленський прокоментував постійні ядерні погрози від Путіна, зазначивши, що диктатор занадто цінує своє життя, щоб наважитися на ядерний удар.

"Кожний раз, коли розвідка РФ знає наполегливі наші кроки, і думаю, розуміє, що ми близькі до рішень, і коли розуміють, що може так статися, що будуть позитивні рішення – чим ближні такі рішення – тим більше буде напружувати медіапростір РФ, їх МЗС або інші інституції. Вони завжди залякують – частиною цієї "залякувальної програми" є залякування ядерною зброєю. Я вважаю, що путін надто любить своє життя, тому мені здається, що він буде триматися за це крісло, за свій Кремль, і за підтримку його дій суспільством. Використання ядерної зброї навряд підтримає весь світ, і думаю, буде дуже швидка реакція цього світу", - зазначив глава держави.

Які країни мають ядерну зброю / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію на Покровському напрямку в Донецькій області, зазначив, що іноді не має значення, скільки бригад на фронті — три чи п'ять, важливіше те, хто і скільки тисне на цьому напрямку. Він дав зрозуміти, що просування росіян у цій зоні було неминучим. У розмові з журналістами Зеленський нагадав про загороджувальні загони, які не дають російським військам можливості відступати.

"Це як з Бахмутом. Вони там положать 50-60 тисяч людей. Ви це побачите, дуже скоро зрозумієте ці цифри. В цьому історія, — заявив Зеленський. — Не можна просто: ви 100 000 — ми 100 000. У нас уже була така одна операція. Я вважаю, що це неправильно. І я радий, що главком Сирський так само вважає", - резюмував Зеленський.

Президент також підкреслив, що Україна, маючи менше людських ресурсів, ніж Росія, змушена вести війну розумніше.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

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