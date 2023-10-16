У Маріуполі загадково померли 26 окупантів, 15 в реанімації: пропагандисти РФ в паніці

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині за тиждень за загадкових обставин померли 26 російських окупантів, ще 15 загарбників потрапили до реанімації. Ймовірна причина таких втрат російської окупаційної армії – отруєння.
У кремлівських пропагандистів через такі події почалася паніка, вони почали скаржитися, що підозрюють "диверсантів". Про це повідомив радник голови Маріупольської міської ради Петро Андрющенко.
"Плюс 26 окупантів в морг ,та 15 в реанімації через отруєння їжею. Знову. Дивно, хто б це міг бути, навіть не маю уяви. Нарешті маємо чергове підтвердження "з того боку", – зазначається у повідомленні.відео дня
Андрющенко звернув увагу, що загалом за літо і два місяці осені цього року Маріупольський спротив різними способами ліквідував понад 40 російських окупантів.
"Безумовно хороші новини. Пишаюсь нашими маріупольцями. Вони дійсно роблять дива в окупації. Окремий героїчний епос Маріуполя. Незламного та Нескореного", – додав радник голови Маріупольської міськради.
Раніше повідомлялося, що Росія вперше за півроку перекинула до Маріуполя нові резерви. Партизани фіксують розгортання російськими військами додаткових систем зв'язку.
Також повідомлялося, що війська РФ возять "зуби дракона" і готуються до оборони Маріуполя. Окупанти країни-агресорки Російської Федерації похапцем будують нові "оборонні" споруди у захопленому Маріуполі, розповіли партизани руху Атеш.
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