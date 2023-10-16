У Маріуполі загадково померли 26 окупантів, 15 в реанімації: пропагандисти РФ в паніці

В окупованому місті майже три десятки загарбників померли, ймовірно, через отруєння.

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У Маріуполі загадково померли 26 окупантів, 15 в реанімації/ колаж: Главред, фото: Facebook, "Радіо Свобода"

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині за тиждень за загадкових обставин померли 26 російських окупантів, ще 15 загарбників потрапили до реанімації. Ймовірна причина таких втрат російської окупаційної армії – отруєння.

У кремлівських пропагандистів через такі події почалася паніка, вони почали скаржитися, що підозрюють "диверсантів". Про це повідомив радник голови Маріупольської міської ради Петро Андрющенко.

"Плюс 26 окупантів в морг ,та 15 в реанімації через отруєння їжею. Знову. Дивно, хто б це міг бути, навіть не маю уяви. Нарешті маємо чергове підтвердження "з того боку", – зазначається у повідомленні. відео дня

Андрющенко звернув увагу, що загалом за літо і два місяці осені цього року Маріупольський спротив різними способами ліквідував понад 40 російських окупантів.

"Безумовно хороші новини. Пишаюсь нашими маріупольцями. Вони дійсно роблять дива в окупації. Окремий героїчний епос Маріуполя. Незламного та Нескореного", – додав радник голови Маріупольської міськради.

У Маріуполі загадково померли 26 окупантів/ Telegram Андрющенко

У Маріуполі загадково померли 26 окупантів/ Telegram Андрющенко

Раніше повідомлялося, що Росія вперше за півроку перекинула до Маріуполя нові резерви. Партизани фіксують розгортання російськими військами додаткових систем зв'язку.

Також повідомлялося, що війська РФ возять "зуби дракона" і готуються до оборони Маріуполя. Окупанти країни-агресорки Російської Федерації похапцем будують нові "оборонні" споруди у захопленому Маріуполі, розповіли партизани руху Атеш.

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