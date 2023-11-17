В Маріуполі збільшилася кількість нових могил: окупанти масово ховають людей в траншеї

Радник міського голови Петро Андрющенко розповів, що людей у тимчасово окупованому Маріуполі ховають у траншеях, як неідентифікованих осіб - збільшується кількість могил.
У своєму Telegram-каналі радник мера повідомив, що на Старокримскому цвинтарі помітили великий сектор свіжих поховань. Людей ховають у траншеях, як неідентифікованих осіб.
"Це можуть бути перепоховання загиблих маріупольців під час блокади 2022 року. Адже у місті досі чимало стихійних поховань. Крім того, у місті зростає смертність через критичний стан медицини", - наголосив Петро Андрющенко.відео дня
Нагадаємо, що з Маріуполя дивом виїхав військовий, на якого полювали росіяни. Український військовий Ігор Бо придумав легенду про себе. Вибратися з Маріуполя йому допомагали навіть українські спецслужби.
РФ масово перекидає резерви через Маріуполь до Бердянська. Андрющенко повідомив, що росіяни активізували перекидання військового забезпечення та живої сили через Маріуполь та Маріупольский район.
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