В Маріуполі збільшилася кількість нових могил: окупанти масово ховають людей в траншеї

Це можуть бути перепоховання загиблих маріупольців під час блокади 2022 року.

https://glavred.net/world/v-mariupoli-zbilshilasya-kilkist-novih-mogil-okupanti-masovo-hovayut-lyudey-v-transheji-10517785.html Посилання скопійоване

У Маріуполі відбуваються масові поховання / колаж: Главред, скріншот: відео t.me/andriyshTime

Радник міського голови Петро Андрющенко розповів, що людей у тимчасово окупованому Маріуполі ховають у траншеях, як неідентифікованих осіб - збільшується кількість могил.

У своєму Telegram-каналі радник мера повідомив, що на Старокримскому цвинтарі помітили великий сектор свіжих поховань. Людей ховають у траншеях, як неідентифікованих осіб.

"Це можуть бути перепоховання загиблих маріупольців під час блокади 2022 року. Адже у місті досі чимало стихійних поховань. Крім того, у місті зростає смертність через критичний стан медицини", - наголосив Петро Андрющенко. відео дня

Нагадаємо, що з Маріуполя дивом виїхав військовий, на якого полювали росіяни. Український військовий Ігор Бо придумав легенду про себе. Вибратися з Маріуполя йому допомагали навіть українські спецслужби.

РФ масово перекидає резерви через Маріуполь до Бердянська. Андрющенко повідомив, що росіяни активізували перекидання військового забезпечення та живої сили через Маріуполь та Маріупольский район.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.