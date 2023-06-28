Резніков про контрнаступ: "Не можна очікувати дива"

За словами українського міністра оборони, не можна від кожної операції очікувати дива, але успіхи ЗСУ – попереду.

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Резніков повідомив, що резерв ЗСУ ще не задіяний / Колаж УНІАН, 59 ОМПБр

Український літній контрнаступ чекає успіх, а нещодавні скромні досягнення - це лише "прев'ю" до прийдешніх результатів. Про це в інтерв'ю американському виданню Financial Times заявив Міністр оборони України Олексій Резніков

Міністр відкидає сумніви щодо успіху літнього контрнаступу і заявляє, що деокупація кількох сіл протягом останніх тижнів була "не головною подією" в запланованому Києвом наступі. Також Резніков заявив, що ЗСУ досягли "певних успіхів", про які Генеральний штаб не розголошує, щоб не наражати на небезпеку війська.

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"Коли це станеться, ви все це побачите... Всі побачать все", - сказав він, коментуючи питання про повільне просування проти добре укріплених російських позицій. При цьому міністр зазначає, що "не можна очікувати дива в кожній операції".

За словами українського міністра, основні військові резерви ЗСУ, включаючи більшість бригад, ще не були задіяні в операції. При цьому, ці бригади нещодавно пройшли навчання на Заході і оснащені сучасними танками і бронемашинами НАТО,

За словами Резнікова, українська армія продовжує завдавати великих втрат російським військам, їх "деградація" є інструментом, а звільнення українських земель – метою.

"Іноді росіяни не доповідають своєму керівництву про те, що вони втратили певну ділянку або територію. Вони бояться доповідати далі своєму керівництву", наголосив він.

Як триває контрнаступ ЗСУ

Бойова робота, яку зараз проводять українські військові на фронті, відбувається за планом і вже дає результати. Скоро на фронті будуть успіхи, які всіх порадують. Відповідну заяву зробила Керівник об'єднаного прес-центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк під час брифінг у вівторок, 27 червня.

Сьогодні повідомлялося, що на Бахмутському напрямку російські окупанти спробували повернути раніше відбиті у них позиції, але не досягли успіху. Крім того, провалилися їхні сьогоднішні наступи ще на двох напрямках.

Українські військові під час літнього контрнаступу вже звільнили близько 300 квадратних кілометрів територій України, які раніше контролювали російські окупанти. Це більше, ніж країна-агресор Росія окупувала під час "масштабного" зимового наступу російських загарбників. Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, повідомляє Міноборони Британії у Twitter.

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