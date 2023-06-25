Коли контрнаступ ЗСУ повністю розпочнеться, він буде переможним - Резніков

Нинішній військовий наступ ЗСУ - це "підготовчу операція".

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Резніков розповів про контрнаступ ЗСУ / колаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Наступ збройних сил України триває вже третій тиждень. Міністр оборони України Олексій Резніков описав нинішній військовий наступ ЗСУ, як "підготовчу операцію", визначаючи, де росіяни створили "дуже сильні лінії оборони".

"Я відчуваю, що ми переможемо у цій війні, тому що ми воюємо за свою країну. Цей рік стане переломним", - сказав він в інтервʼю Fox News, натякаючи на те, що з'явиться шлях до завершення цієї війни і перемоги України.

Він визнав, що перші очікування контрнаступу були "переоцінені" і зараз Україна дуже обережна.

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"Як тільки контрнаступ повністю розпочнеться, він буде успішним і "на крок ближчим до перемоги", - додав Резніков.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ пішли в наступ і серйозно просунулися під Бахмутом. Українські війська Оперативно стратегічного угруповання військ "Хортиця" здійснюють наступальні дії на Східному фронті.

На півдні наступають ЗСУ. Ганна Маляр наголосила, що на півдні на декількох напрямках триває наступ. Там усе відбувається за планом, який встановлений військовими.

ЗСУ розбили окупантів Росії у районі Бахмута, але зазнали втрат. Контрнаступ ЗСУ набирає обертів, проте підрив окупантами Росії Каховської ГЕС може ускладнити плани України, пишуть американські журналісти.

ЗСУ знищили склади окупантів із боєприпасами та артпідрозділ. Українські бійці знищили ворожий ЗРК, склади з боєприпасами та артилерійський підрозділ.

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