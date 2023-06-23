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"Підрив "Кримського Титану" нічого не вирішує": експерт про контрнаступ ЗСУ

Юлія Куришко
23 червня 2023, 14:54 оновлено 23 червня, 15:13
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Відбудеться чергова екологічна катастрофа. Вона буде дошкульна і болюча не тільки для нас, вважає Петро Черник.
'Підрив 'Кримського Титану' нічого не вирішує': експерт про контрнаступ ЗСУ
Черник розповів про наслідки підриву "Кримського Титану" / колаж: Главред, фото: armyinform, kherson.ua

В інтервʼю Главреду військовий експерт, полковник, кандидат політичних наук Петро Черник розповів, як скоро країна-агресорка Росія може вдатися до підриву "Кримського Титану" та чи вплине це на просування українських Збройних сил.

"Підрив "Кримського Титану" нічого не вирішує. Відбудеться чергова екологічна катастрофа. Вона буде дошкульна і болюча не тільки для нас, вона завдасть шкоди і самим росіянам, але й іншим країнам - Молдові, Румунії та Туреччині. Але як дійде до великої серйозної наступальної операції, це жодним чином її на що не вплине. Є хибна думка, що має бути лобовий удар у Перекопський перешийок", - пояснив Черник.

Він також додав, якщо буде достатньо авіації та далекобійних ракет, то це все буде засипатися цією зброєю і буде перебиватися логістика.

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"Людині треба щось їсти, пити, і це - головний момент. Бо воює не танк, не ракета, не літак, а людина. Зброя - це лише інструмент. Якщо буде достатньо авіації та ракет, то все перейде просто в банальне винищення всього, що там є, як у воєнному сенсі, так і в частині забезпечення. Тобто залізничних полотен, мостів, трансформаторних станцій тощо. Прийде точка, коли люди будуть виснажені настільки, що не зможуть воювати. І тоді ми або візьмемо їх у полон, або втечуть до Росії, або будуть знищені", - підсумував експерт.

Теракт на "Кримському титані"

Нагадаємо, що окупанти хочуть зупинити "Кримський титан". На сьогодні процеси виробництва на заводі "Кримський титан" в Армянську порушені до критичного рівня. Все це - через вчинений ворогом теракт на Каховській ГЕС.

Відомо, що Путін готується до масштабної хімічної атаки у Криму, окупанти вже отримали вказівки. Диктатор наказав військам "хімічного захисту" увійти на тимчасово окуповану Херсонську область. Такі дії можуть вказувати на те, що окупанти готуються до провокації на хімічному підприємстві "Кримський титан".

Окупанти можуть підірвати "Кримський титан", щоб виграти місяць часу на передислокацію своїх військ. Світан зазначив, що російським окупантам було вигідно підірвати Каховську ГЕС, щоб отримати фору на фронті.

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війна в Україні Кримський Титан
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