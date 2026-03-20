Резерв+ тимчасово не працюватиме: що треба зробити українцям

Українці не зможуть користуватися застосунком лише певний період часу.

https://glavred.net/ukraine/rezerv-vremenno-ne-budet-rabotat-chto-nuzhno-sdelat-ukraincam-10750517.html Посилання скопійоване

Українців попередили про тимчасові зміни у роботі Резерв+

Що повідомили в Міноборони:

Через планові роботи Резерв+ тимчасово не працюватиме

Відновити роботу сервісу планують вранці 21 березня

Щоб не залишитися без документів українцям треба їх завчасно завантажити

У застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID через планові технічні роботи у реєстрі "Оберіг". Про це повідомило Міністерство оборони України.

Застосунок не працюватиме з 21:00 20 березня до 09:00 21 березня. При цьому електронні військово-облікові документи українці можуть мати завжди під рукою. В міністерстві пояснили, що для цього потрібно.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Щоб не залишитися без важливих документів у відомстві радять завчасно завантажити PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути плюс та вибрати "Завантажити PDF".

"Роботи завершаться о 09:00 21 березня, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі", - йдеться у повідомленні.

Резерв+ / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, Главред писав, що Міністерство оборони України запровадило відстрочку від мобілізації для батьків трьох і більше дітей незалежно від сімейного стану, яка реалізується через додаток Резерв+.

Нещодавно громадяни, які мають право на відстрочку, зіткнулися з тим, що в додатку Резерв+ їм не надійшло повідомлення про автоматичне продовження відстрочки.

Напередодні стало відомо, що в Україні завершився черговий етап автоматичного продовження відстрочок від мобілізації. 90% військовозобов'язаних отримали підтвердження без будь-яких заяв, проте частині громадян доведеться особисто звернутися за документами

Про відомомство: Міністерство оборони України Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред