Резерв+ тимчасово не працюватиме: що треба зробити українцям

Що повідомили в Міноборони:
- Через планові роботи Резерв+ тимчасово не працюватиме
- Відновити роботу сервісу планують вранці 21 березня
- Щоб не залишитися без документів українцям треба їх завчасно завантажити
У застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID через планові технічні роботи у реєстрі "Оберіг". Про це повідомило Міністерство оборони України.
Застосунок не працюватиме з 21:00 20 березня до 09:00 21 березня. При цьому електронні військово-облікові документи українці можуть мати завжди під рукою. В міністерстві пояснили, що для цього потрібно.
Щоб не залишитися без важливих документів у відомстві радять завчасно завантажити PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути плюс та вибрати "Завантажити PDF".
"Роботи завершаться о 09:00 21 березня, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі", - йдеться у повідомленні.
Застосунок Резерв+ - останні новини по темі
Нагадаємо, Главред писав, що Міністерство оборони України запровадило відстрочку від мобілізації для батьків трьох і більше дітей незалежно від сімейного стану, яка реалізується через додаток Резерв+.
Нещодавно громадяни, які мають право на відстрочку, зіткнулися з тим, що в додатку Резерв+ їм не надійшло повідомлення про автоматичне продовження відстрочки.
Напередодні стало відомо, що в Україні завершився черговий етап автоматичного продовження відстрочок від мобілізації. 90% військовозобов'язаних отримали підтвердження без будь-яких заяв, проте частині громадян доведеться особисто звернутися за документами
Читайте також:
- Мокрий сніг з дощем накриє Рівненщину: синоптики попереджають небезпеку
- ПДВ для ФОП, військовий збір і оподаткування посилок: новий законопроєкт Мінфіну
- Відключення світла стануть довшими та жорсткішими: коли та чому
