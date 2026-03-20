Резерв+ тимчасово не працюватиме: що треба зробити українцям

Анна Косик
20 березня 2026, 11:56
Українці не зможуть користуватися застосунком лише певний період часу.
резерв+
Українців попередили про тимчасові зміни у роботі Резерв+ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомили в Міноборони:

  • Через планові роботи Резерв+ тимчасово не працюватиме
  • Відновити роботу сервісу планують вранці 21 березня
  • Щоб не залишитися без документів українцям треба їх завчасно завантажити

У застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID через планові технічні роботи у реєстрі "Оберіг". Про це повідомило Міністерство оборони України.

Застосунок не працюватиме з 21:00 20 березня до 09:00 21 березня. При цьому електронні військово-облікові документи українці можуть мати завжди під рукою. В міністерстві пояснили, що для цього потрібно.

Щоб не залишитися без важливих документів у відомстві радять завчасно завантажити PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути плюс та вибрати "Завантажити PDF".

"Роботи завершаться о 09:00 21 березня, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі", - йдеться у повідомленні.

"Резерв+"
Резерв+ / Інфографіка: Главред

Застосунок Резерв+ - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що Міністерство оборони України запровадило відстрочку від мобілізації для батьків трьох і більше дітей незалежно від сімейного стану, яка реалізується через додаток Резерв+.

Нещодавно громадяни, які мають право на відстрочку, зіткнулися з тим, що в додатку Резерв+ їм не надійшло повідомлення про автоматичне продовження відстрочки.

Напередодні стало відомо, що в Україні завершився черговий етап автоматичного продовження відстрочок від мобілізації. 90% військовозобов'язаних отримали підтвердження без будь-яких заяв, проте частині громадян доведеться особисто звернутися за документами

Про відомомство: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Міноборони України новини України Резерв+
Сніг і приморозки до -3 градусів: Україну накриє потужний антициклон

Сніг і приморозки до -3 градусів: Україну накриє потужний антициклон

12:34Синоптик
Кремль готує диверсії в країні НАТО: в ЦПД попередили про серйозну загрозу

Відключення світла стануть довшими та жорсткішими: коли та чому

Тепер він співає пісні в косоворотці в Москві: відомий співак втік з України

Тепер він співає пісні в косоворотці в Москві: відомий співак втік з України

Різке посилення мобілізації та облави в Україні - в ТЦК та СП зробили заяву

Різке посилення мобілізації та облави в Україні - в ТЦК та СП зробили заяву

Дівчина заглянула у сміття біля церемонії "Оскар" і забрала звідти щось цінне

Дівчина заглянула у сміття біля церемонії "Оскар" і забрала звідти щось цінне

Долар раптово полетів угору, а євро обвалився: свіжий курс валют на 20 березня

Долар раптово полетів угору, а євро обвалився: свіжий курс валют на 20 березня

"Зсередини починає руйнуватися": Пугачова стривожила своїм станом

"Зсередини починає руйнуватися": Пугачова стривожила своїм станом

