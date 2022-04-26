"Вирішив особисто керувати всіма операціями?": Арестович розповів про найбільшу дурість Путіна

Арестович розповів про найбільшу дурість Путіна / скріншот, Reuters

Російські окупанти почали наступ на всіх ділянках лінії фронту в Україні. Таке рішення командування ворога радник глави офісу президента Олексій Арестович назвав дивним.

В інтерв'ю Марку Фейгіну він зазначив, що журналіст-розслідувач видання Bellingcat мав рацію.

"Я починаю думати, може дійсно Христо Грозев правий, Володимир Володимирович [Путін] вирішив особисто керувати всіма операціями? По глобусу... З військової точки зору це найбільша дурість, але вони реально намагаються скрізь наступати. Ну ладно", - сказав він в інтерв'ю Марку Фейгіну.

Арестович уточнив, що наступальні дії фіксуються не тільки на Донбасі, але і в Херсонській області в напрямку Кривого Рогу. Раніше також повідомлялося про ворожу активність неподалік від Запоріжжя та Миколаєва.

читайте такожАрестович дав прогноз, коли закінчиться наступ російських окупантів і бої за ДонбасНагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російських окупантів навряд чи вийде взяти в кліщі угруповання ЗСУ на сході України. Про це повідомив все той же відомий військовий експерт Олег Жданов.

Раніше військовий експерт Агіль Рустамзаде заявив, що приблизно через 10-14 днів в української армії з'явиться Оперативна можливість завдати потужного удару по російським окупантам на південному сході.

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