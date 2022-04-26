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Військовий експерт розповів, коли українська армія зможе наступати на окупантів

26 квітня 2022, 02:30

Військовий експерт Агіль Рустамзаде окремо вважає, що між українською армією і окупантами виникла, нехай і нерівномірна, але рівновага сил.

ВСУ, техніка
Військовий експерт розповів, коли українська армія зможе наступати на окупантів / УНІАН, Reuters

Приблизно через 10-14 днів в української армії з'явиться оперативна можливість завдати потужного удару по російських окупантах на південному сході. Про це заявив військовий експерт Агіль Рустамзаде в коментарі порталу "НВ".

"Як ми бачимо по українській армії, потік зброї йде максимально великий. Йде зброя, яка серйозно збільшить вогневі можливості української армії. Це гармати, реактивні системи залпового вогню, і, я думаю, що через два тижні українська армія позбавить всіх наступальних можливостей російську армію і сама буде проводити наступальні операції, паралельно завдаючи потужні вогневі удари по російській армії. 10-14 днів, абсолютно вірно", - говорить він.

Рустамзаде вважає, що між українською армією і окупантами виникла, нехай і нерівномірна, але рівновага сил.

"Те, що у них є перевага в далекобійних вогневих засобах ураження, зводить нанівець перевагу української армії в протитанкових системах. Українська армія знищує будь-яку бойову техніку, яка підходить на відстань 4-5 км. Тому в даному контексті жодна зі сторін не має можливості завдати одна одній потужної вогневої поразки. Досягнутий нехай нерівномірний, але все ж паритет сил", - підсумував він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російських окупантів навряд чи вийде взяти в кліщі угруповання ЗСУ на сході України. Про це повідомив все той же відомий військовий експерт Олег Жданов.

"Думаю, що неможливо у них це. Справа в тому, що Росія не змогла за три тижні сформувати велике ударне угруповання для наступальної операції. Запорука успіху будь-якої наступальної операції - це перший приголомшливий масований удар по противнику. Це повинен був бути броньований кулак, який повинен пробити оборону противника. Росія не змогла цього зробити і перейшла в наступ з безпосереднього зіткнення з нами – тими частинами, які вже воювали. Тобто пошарпаними, зі зниженою боєздатністю і зі зниженим наступальним потенціалом", - заявив він.

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Автор: Єгор Бунін
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ЗСУ новини України війна Росії та України
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