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Наступ на Донбас - те ж саме, що і "захоплення Києва за 72 години": у Зеленського рознесли план РФ

19 квітня 2022, 18:53

Для України немає жодної різниці, у якій "фазі" знищувати російські окупаційні війська, сказав Михайло Подоляк.

подоляк
Ситуація в реальності розвиватиметься так, як це потрібно Україні - Подоляк / ОПУ

Київ не бачить різниці у тому, як Москва називає війну Росії проти України. Для держави не принципово, на якому етапі військових дій знищувати окупаційні війська. Загарбники вміють не воювати, а тільки вбивати людей і руйнувати цивільну інфраструктуру. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті, коментуючи слова глави МЗС РФ Лаврова про початок "другої фази" так званої "спецоперації", він сказав про те, що Україну не цікавить, як Росія називає війну. Подібні заяви про етапи - це накшталт слів про "взяття Києва за 72 години".

читайте такожЗСУ підуть на повне знищення військ Росії, якщо окупанти доб'ють Маріуполь - Арестович"Донбас. "Друга фаза "спецоперації". Друга, третя, десята? Вже не має ані найменшого значення. Чому? Тому що це те ж саме, що "візьмемо Київ за 72 години". Просто росіяни люблять розповідати казки. А в реальності буде лише те, що потрібно Україні", - зазначив Подоляк.

Також він додав, що Київ не бачить суттєвої різниці, на якому етапі розтрощувати російські окупаційні військові підрозділи, які не вміють воювати, а тільки вбивають людей і руйнують цивільну інфраструктуру.

"Для нас немає різниці у якій фазі і скільки знищувати російських представників, російську армію, які не вміють воювати, а вміють вбивати людей, руйнувати інфраструктуру, громадянську інфраструктуру... Ну добре, вони підуть сьогодні на Донбасі, вони втратять ще певну кількість своїх людей, яких вони не вважають за людей. Добре, ми в цьому їм теж допоможемо", - сказав Подоляк і підкреслив, що Україна, в першу чергу, намагається вберегти якомога більше людей та інфраструктури.

Наступ Росії на Донбас

Президент Володимир Зеленський зробив заяву, згідно з якою Росія почала наступ на Донбасі. Загарбники стягнули значну кількість військ і військового контингенту до регіону. Але українці продовжать захищатися і боротися за свої землі.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Москва переслідує чотири завдання на Донбасі. Йдеться про взяття під контроль таких міст, як Рубіжне, Попасна та Сєвєродонецьк. Також окупанти збираються просунутися на Ізюмському напрямку в бік Слов'янська і Краматорська. Крім того, вони зацікавлені в русі в бік Гуляйполя Запорізької області та Маріуполя, а також у напрямку Херсонської області.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Росія вже до Великодня планує захопити Донбас. Путін, як і раніше, має намір знищити Україну як державу. Ситуація не буде іншою допоки, доки Київ не здобуде остаточну перемогу над Москвою.

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