Міністр оборони РФ Сергій Шойгу сьогодні, 20 лютого, доповів кремлівському диктатору Володимиру Путіну про взяття Авдіївки, похваливши, що чотиримісячну операцію з наступу окупантам нібито вдалося здійснити "за мінімальних втрат".
"Генштабу вдалося провести операцію зі взяття Авдіївки за мінімальних втрат. Наступальні дії після "визволення" (окупації - Главред) міста тривають на захід, "звільнено" (окуповано - Главред) 72 квадратних кілометри", - цитують Шойгу росЗМІ.
Путін назвав це "безумовним успіхом", який "варто розвивати".
"Очевидно, розвиток має бути добре підготовленим, забезпеченим і особовим складом, і озброєнням", - відповів кремлівський диктатор.
Шойгу ж заявив, що планомірне перетворення українських міст на "випалену землю" "увійде в підручники Міноборони".
Тим часом провоєнні російські пабліки скаржаться на масштабні втрати РФ у наступах. Згідно з їхніми повідомленнями, тільки в районі Ррботиного за день штурмів окупанти втратили 109 солдатів, близько 300 - "трьохсоті".
За словами пропагандистів, це все одно менше тих втрат, які Росія зазнала під час взяття Авдіївки.
Захоплення Авдіївки і втрати Росії
17 лютого українське командування офіційно заявило про вихід ЗСУ з Авдіївки, де чотири місяці тривав безперервний наступ російських загарбників.
Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США, ситуацію погіршувало значне скорочення в ЗСУ боєприпасів, щоб відбивати атаки ворога.
За інформацією генерала Олександра Тарнавського, за всі місяці Авдіївської операції ЗСУ "відмінусували" понад 47 тисяч російських загарбників і сотні ворожих танків.
Однак військові цілком усвідомлюють, що для Росії її втрати в особовому складі і техніці нічого не значать.
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