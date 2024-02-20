Будуть розширяти контроль за межі Авдіївки: розвідка Британії назвала проблему РФ

Російським окупантам потрібен період відпочинку та передислокація для відновлення наступу, зазначила британська розвідка.

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Росіяни найближчими тижнями намагатимуться наступати за межі Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Після захоплення Авдіївки окупанти намагатимуться розширити територіальний контроль за межі міста. Однак, незважаючи на взяття під контроль міста, російським військам навряд чи вистачить боєздатності. Про це йдеться в звіті Міноборони Британії.

"Цілком ймовірно, що російським військам бракує боєздатності, щоб негайно скористатися захопленням Авдіївки, і їм знадобиться період відпочинку та переозброєння ", - припускає розвідка Британії.

У розвідці нагадали, що минулого тижня російські війська взяли під свій контроль Авдіївку, а також коксохімічний завод. З жовтня 2023 року поблизу міста відбувались запеклі бої, на лінії фронту Авдіївка перебуває з 2014-го.

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За даними розвідки Британії, українські захисники відійшли на оборонні позиції на захід від міста.

"У найближчі тижні Росія, ймовірно, намагатиметься поступово розширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки", - додали у розвідці.

Ситуація поблизу Авдіївки

Нагадаємо, Авдіївський напрямок залишається найгарячішою точкою бойових дій. Окупанти використовують хімічну зброю, авіацію, ракети та піхоту. За словами командира підрозділу "Терра" Миколи Волохова, штурми не припиняються, піхота постійно йде вперед.

Також, за даними ISW, російські війська раптово знизили темп наступальних операцій у районі Авдіївки. Окупанти мають взяти оперативну паузу перед подальшим наступом або мобілізувати додаткові сили з інших ділянок фронту.

Крім цього, після захоплення Авдіївки окупанти можуть направити сили на захоплення Часового Яру, Костянтинівки або Слов'янська. За словами військового експерта Павла Нарожного, Костянтинівка, Слов'янськ і Краматорськ цікавлять окупантів як важливі транспортні та адміністративні вузли.

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