Вирішальний рік для України: генерал-розвідник спрогнозував хід війни в 2024 році

За словами Миколи Маломужа, Україна в 2024 році застосує нову стратегію ведення бойових дій, що пришвидшить перемогу над російськими окупантами.

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Генерал-розвідник спрогнозував хід війни в 2024 році / Колаж Главред, фото: 43-я окрема механізована бригада ЗСУ, УНІАН

2024 рік стане для України визначальним у контексті перспектив і перемог. Може з'явитися нова військова стратегія, союзники нададуть високотехнологічну зброю і відродиться наш ВПК. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній керівник Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж.

"Нова стратегія війни передбачатиме не штурм зубів дракона та мінних полів, а вже інші стандарти - комплексні операції, під час яких завдаватимуться потужні удари на 300 кілометрів, наприклад, ракетами Storm Shadow/SCALP-EG та іншим далекобійним озброєнням. РСЗВ HIMARS та M270 MLRS з дальністю ударів близько 80 кілометрів працюватимуть по середньому тилу, а на відстані від нуля до 40-50 км діятимуть ракетні та мінометні системи, які в окремих секторах можуть зносити все на своєму шляху", - зазначив Микола Маломуж.

За його словами, у 2024 році можна буде впроваджувати поетапні стратегічні удари, спочатку використовуючи відволікаючі заходи, а після цього реалізовувати основні операції із здійсненням висадок десанту сил спеціальних операцій. Поява в тилу та з флангів десятків тисяч спецпризначенців створить передумови для потужного наступу, на який ворог можливо навіть не розраховував. Це може викликати паніку у противника.

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"Це формат нестандартної стратегії, один із варіантів дій, який має бути реалізований. Пам'ятаю, коли я був керівником спецпризначенців, то проводив операцію в тилу ворога вночі. Тоді 100 військових могли знищити тисячу ворогів і викликати в його лавах дуже велику паніку. Це потужна модель, але як діятимуть ЗСУ, вирішать у Генштабі", - зазначив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки.

Він додає, що Силам оборони України потрібне новітнє озброєння від партнерів, включно з винищувачами F-16, і робота вітчизняного військово-промислового комплексу, який має розгорнути виробництво лінійки всіх видів зброї.

"І тоді ми у 2024 році маємо вийти на звільнення своїх територій - півдня і сходу. Мінімальне завдання - досягти позиції для потужного мирного процесу, об'єднати країни, змусити Путіна щонайменше відійти з наших територій і сформувати стабільну модель світового порядку. Це найбільш виграшний варіант для України і світу. У його реалізації зацікавлені різні країни, зокрема Російська Федерація", - резюмував Микола Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Авдіївському напрямку російські війська розпочали новий етап наступу. Протягом останньої доби Сили оборони України зафіксували значне загострення ситуації.

Як зазначили в звіті Інституту вивчення війни, російська армія реалізує наступальні операції на напрямку Куп'янськ-Сватове-Кремінна та інших районах.

Як повідомив військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий, втрати серед особового складу російських окупантів у війні є приблизно вдвічі-тричі більшими, ніж в України.

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