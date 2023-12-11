"У п'ять разів більше": ветеран АТО розповів про втрати ЗСУ та армії РФ у війні

Україна бореться меншою кількістю людей порівняно з російськими окупантами.

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Євген Дикий розповів про втрати ЗСУ та армії РФ у війні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, МО РФ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Втрати особового складу російських окупантів на війні приблизно удвічі-тирчі більші, ніж в України. І це при тому, що Сили оборони України були в наступі, а Росія - в обороні. Про це заявив політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий.

За його словами, втрати загарбників у техніці ще вищі.

"Щодо окремих видів техніки [втрати РФ] буває, що і в п'ять разів [вище]", - сказав він в інтерв'ю ТСН.

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"Весь цей час ми боремося з меншою кількістю людей у порівнянні з ними. І це не тому, що взагалі населення Росії більше України. Постійно відбувається це посмикування, що Росія більша. Вибачте, воює не площа, не порожня Сибір воює — воюють люди. Так ось по населенню Росія більше України десь в три-чотири рази. При тому, що у нас не стоїть завдання окупувати Москву і дійти до Уралу. У нас стоїть завдання лише винести ворога зі своєї території", — сказав військовий аналітик.

Дикий пояснив, що це співвідношення не є визначальним.

"Визначальним є те, скільки людей кожна країна виставила на фронт. І тут питання виключно до нас. А чому ми весь цей час виставляємо на фронт менше людей, ніж вони?" - сказав ветеран АТО.

Як повідомляв Главред, Євген Дикий вважає, що замість того, щоб призивати звичайних цивільних, можна було б мобілізувати українських правоохоронців, які проходять фізичну підготовку, медичну комісію та мають хоча б базові навички володіння зброєю.

Втрати РФ у війні

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив про те, що втрати серед сил оборони менші, ніж у росіян попри те, що ЗСУ йдуть у наступ.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив, що країна-агресор РФ втратила щонайменше 150 тисяч людей загиблими.

В Інституті вивчення війни заявляли, що окупанти на українському фронті щодня втрачають людські ресурси з такою швидкістю, що їм майже не вдається відновлювати ці втрати. За листопад 2023 року лише на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках російські сили, за даними Збройних сил України, втратили понад 11 тисяч людей.

У Міноборони Великої Британії заявили, що росіяни втратили від 180 до 240 тисяч солдатів і офіцерів пораненими і приблизно 50 тисяч убитими. Одночасно найманці приватної військової компанії "Вагнер", ймовірно, зазнали втрат у розмірі 40 тисяч пораненими і 20 тисяч убитими.

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