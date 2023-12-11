Окупанти встановили свій прапор у Мар'їнці: ситуація на Авдіївському напрямку

Окупанти не залишають надій окупувати Авдіївку.

https://glavred.net/ukraine/okkupanty-ustanovili-svoy-flag-v-marinke-situaciya-na-avdeevskom-napravlenii-10523990.html Посилання скопійоване

Окупанти встановили свій прапор і просуваються / колаж: Главред, фото: 22 ОМБ, 241 Про будову

Ворожа армія країни-агресора Росії проводить локалізовані наступальні операції в районі Куп'янськ-Сватове-Кремінна і не тільки. В Інституті вивчення війни повідомили про ситуацію на сході України.

У звіті ІВС повідомили, що в районі Кремінної окупантам не вдалося досягти успіху. Незважаючи на заяви одного з ворожих воєнкомів про те, що окупанти просунулися там на 1,5 кілометра, візуальних підтверджень цьому так і не з'явилося.

У той же час прес-секретар Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо повідомив, що погана погода, крижаний дощ і мороз посприяли зменшенню атак російських військ на Куп'янському і Лиманському напрямках. Також, згідно зі словами ще одного російського воєнкора, окупантам не вдалося прорвати оборону ЗСУ біля Синьківки через мінні українські поля.

відео дня

Ситуація на Авдіївському напрямку

Однак на Авдіївському напрямку ситуація все ще важка. В Інституті вивчення війни повідомили, що окупантам вдалося провести наступальні операції на цьому напрямку і досягти підтвердженого просування. Кадри геолокацій показують, що їм вдалося просунутися на схід від Степового в 3 км на північний схід від Авдіївки.

Також аналітики повідомляють, що росіяни просунулися на захід і північний захід від Донецька. З кадрів з геоприв'язкою видно, як російські війська встановили прапор на південно-західній околиці Мар'їнки, що вказує на те, що їм не вдалося проникнути далі вглиб міста.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, приблизно 70% зруйнованого населеного пункту Мар'їнка в Донецькій області знаходиться під контролем російської окупаційної армії, а решта 30% належать до сірої зони. Про це повідомив військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, посилаючись на дані британської розвідки та Американського Інституту вивчення війни.

Також, на Лівому березі Дніпра Херсонської області Сили оборони України продовжують наземні операції, розповіли в Американському інституті вивчення війни. Українські сили утримують позиції на Лівобережжі, а біля Кринок ведуть бої з ворогом.

При цьому, Третю окрему штурмову бригаду вивели з-під Бахмута Донецької області, де були виснажливі бої. Вони пробули на цих "жарких" позиціях майже цілий рік. Про це заявили в прес-службі бригади. Українських бійців вивели з-під Бахмута на початку грудня. Їх відправлять на відновлення.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.