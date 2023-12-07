Умєров обговорив з Остіном план війни в Україні на 2024 рік: про що домовились

Міністри оборони обговорили продовження підтримки України з боку США та план дій на 2024 рі

https://glavred.net/ukraine/umyerov-obgovoriv-z-ostinom-plan-viyni-v-ukrajini-na-2024-rik-pro-shcho-domovilis-10522984.html Посилання скопійоване

Умєров обговорив із Остіном план війни на 2024 рік / колаж: Главред, фото: УНІАН, defense.gov

Міністр оборони України Рустем Умєров та глава Пентагону Ллойд Остін обговорили план операцій України на 2024 рік. Окремий фокус зустрічі міністрів - це посилення протиповітряної оборони України.

"Сторони обговорили стратегічні цілі та план операцій України на 2024 рік. Окремо міністри обговорили розвиток спільного оборонного співробітництва, залучення інвестицій у ВПК", - йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони України у Facebook.

Умєров розповів про що саме розмовляв із очільником Пентагону та про що домовились.

відео дня

"Мали відкритий, чесний діалог між українським та американським урядом та компаніями про локалізацію виробництва в Україні, актуальні потреби та спроможності наших країн, можливості для розвитку співробітництва, інвестиції та будівництво спільних підприємств", - зазначив Умєров.

Крім того, цього міністри обговорили продовження підтримки України з боку США. Умєров висловив сподівання, що фінансування на 2024 рік буде ухвалене.

"Окремий фокус - посилення протиповітряної оборони. Це особливо важливо в зимовий період", - зазначили у Міноборони.

Також Умєров та Остін обговорили підготовку української армії за стандартами НАТО і будівництво фортифікаційних споруд.

Нагадаємо, що Умєров на 5 років затвердив Концепцію військової політики. Головний акцент концепції - гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни.

Міністр оборони України Рустам Умєров розповів про ситуацію на фронті. Стратегічно перемогою для України буде вихід на кордони 1991 року − включаючи Крим, Донбас і Чорне море.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.