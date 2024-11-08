"Зливав" Росії місця базування ЗСУ для ударів: на Волині викрили зрадника у ТЦК

Військовий ТЦК передавав росіянам позиції військової частини і ППО, щоб відкоригувати удари. За це йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

https://glavred.net/ukraine/slival-rf-mesta-bazirovaniya-vsu-dlya-udarov-na-volyni-razoblachili-predatelya-v-tck-10612448.html Посилання скопійоване

В ТЦК Волині піймали зрадника, який зливав місця базування ЗСУ/ колаж: Главред, фото: СБУ

Коротко:

Військовий ТЦК на Волині "зливав" РФ місця базування ЗСУ, СБУ і поліції

Військового дистанційно завербував кадровий співробітник ГРУ РФ

Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна

На Волині правоохоронці викрили 30-річного військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який "зливав" країні-агресорці Росії місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки і Національної поліції України.

Про це повідомили у Службі безпеки України. Зазначається, що військовий проходив службу у підрозділі охорони місцевого ТЦК. Його дистанційно завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ (більш відомої як ГРУ).

відео дня

Як зазначають в СБУ, військовослужбовець потрапив у поле зору окупантів через своїх родичів у Росії, з якими підтримував контакт і поділяв антиукраїнські погляди.

"Як свідчать матеріали провадження, фігурант намагався встановити і передати агресору місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції. Щоб виконати це завдання агент на службовому авто об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок та фіксував розташування військових об’єктів. Також він намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ для здійснення ворожих обстрілів "в обхід" української ППО", – йдеться у повідомленні.

Отриману інформацію агент направляв своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері.

Російського агента викрила військова контррозвідка СБУ. Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами його співпраці з РФ. Чоловіка затримали, і тепер йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Водночас були проведені додаткові заходи для убезпечення локацій Сил оборони, зазначили в СБУ.

"Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", – розповіли в СБУ.

ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

Раніше голова СБУ Василь Малюк розповів про викриття шпигуна РФ у штабі ЗСУ. Він зазначив, що вдалося викрити російського агента в ОСУВ "Хортиця". Спецслужба разом із тодішнім командувачем ОСУВ Олександром Сирським викрила ворожого "крота" у званні підполковника.

Як повідомляв Главред, також СБУ затримали посадовця "Укренерго", який "зливав" ворогу дані та підтримував РФ. Служба безпеки України затримала одного з керівників департаменту безпеки "Укренерго".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред