Україна запустила "дипломатичний наступ": чого добиватиметься Київ

Зеленський сподівається, що риторика Трампа і його реальні дії відрізнятимуться.

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Зеленський планує переконати Трампа не скорочувати військову допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Ключові тези з матеріалу El Pais:

Україна будуватиме відносини з Трампом

Військова допомога США стратегічно важлива для України

Зеленський сподівається, що курс Трампа відрізнятиметься від риторики на виборах

Україна запустила дипломатичну кампанію, завдання якої - переконати обраного президента США Дональда Трампа в тому, що військову допомогу Києву припиняти не можна. Інакше таке рішення може вплинути на глобальне американське лідерство.

У матеріалі El Pais йдеться, що Зеленський неодноразово вказував на важливість військової підтримки з боку США. Без неї Україна опиниться в складній ситуації.

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Трамп під час виборчої кампанії говорив про намір швидко завершити російсько-українську війну і припускалися сценарії з "територіальними поступками" на користь РФ. Утім, Зеленський сподівається, що реальний курс республіканця відрізнятиметься.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Як обирають президента США Вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників. Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів, і більшість штатів (окрім штатів Мен і Небраска) віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг у штаті на всенародному голосуванні. Щоб перемогти, кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості в 538 голосів Колегії виборників. Всенародне голосування відбувається у вівторок, наступний за першим понеділком листопада, раз на чотири роки. Виборці голосують у перший понеділок після другої середи грудня, рівно на 41-й день після дня всенародного голосування. Виборники не збираються разом, а голосують усі у своїх штатах. Потім спеціальна комісія конгресу США підраховує голоси, і 6 січня голова сенату оголошує остаточні результати президентських виборів.

Відносини України з Трампом мають велике значення

Як зазначили журналісти, Зеленський уже вибудовує комунікацію з Трампом: привітав його з перемогою на виборах і висловив надію на "нову еру для всіх нас". Зеленський під час телефонної розмови назвав Трампа лідером, здатним досягти "історичного результату", і наголосив на важливості підтримки з боку США.

Також глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що відносини з Трампом - стратегічний інтерес України.

У статті підкреслюється: Зеленський і його команда сподіваються на збереження військової підтримки за Трампа навіть якщо не напряму, то хоча б шляхом інших каналів.

Телефонна розмова Зеленського і Трампа - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, президент Зеленський одним із перших привітав Трампа з перемогою на виборах президента США. Український гарант назвав результат Трампа вражаючим і висловив сподівання на рішучі кроки нової адміністрації та подальше зміцнення україно-американського стратегічного партнерства.

Зеленський назвав "чудовою" розмову з Трампом: обидва лідери домовилися й надалі підтримувати тісний діалог та співпрацю. Спільна робота важлива для встановлення справедливого миру.

Пізніше Зеленський сказав, що розмова з Трампом була "хорошою і продуктивною". Але поки що ніхто не знає, які дії робитиме обраний американський президент.

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