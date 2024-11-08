Україна запустила "дипломатичний наступ": чого добиватиметься Київ

Ключові тези з матеріалу El Pais:
- Україна будуватиме відносини з Трампом
- Військова допомога США стратегічно важлива для України
- Зеленський сподівається, що курс Трампа відрізнятиметься від риторики на виборах
Україна запустила дипломатичну кампанію, завдання якої - переконати обраного президента США Дональда Трампа в тому, що військову допомогу Києву припиняти не можна. Інакше таке рішення може вплинути на глобальне американське лідерство.
У матеріалі El Pais йдеться, що Зеленський неодноразово вказував на важливість військової підтримки з боку США. Без неї Україна опиниться в складній ситуації.
Трамп під час виборчої кампанії говорив про намір швидко завершити російсько-українську війну і припускалися сценарії з "територіальними поступками" на користь РФ. Утім, Зеленський сподівається, що реальний курс республіканця відрізнятиметься.
Як обирають президента США
Вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників.
Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів, і більшість штатів (окрім штатів Мен і Небраска) віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг у штаті на всенародному голосуванні. Щоб перемогти, кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості в 538 голосів Колегії виборників.
Всенародне голосування відбувається у вівторок, наступний за першим понеділком листопада, раз на чотири роки. Виборці голосують у перший понеділок після другої середи грудня, рівно на 41-й день після дня всенародного голосування. Виборники не збираються разом, а голосують усі у своїх штатах. Потім спеціальна комісія конгресу США підраховує голоси, і 6 січня голова сенату оголошує остаточні результати президентських виборів.
Відносини України з Трампом мають велике значення
Як зазначили журналісти, Зеленський уже вибудовує комунікацію з Трампом: привітав його з перемогою на виборах і висловив надію на "нову еру для всіх нас". Зеленський під час телефонної розмови назвав Трампа лідером, здатним досягти "історичного результату", і наголосив на важливості підтримки з боку США.
Також глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що відносини з Трампом - стратегічний інтерес України.
У статті підкреслюється: Зеленський і його команда сподіваються на збереження військової підтримки за Трампа навіть якщо не напряму, то хоча б шляхом інших каналів.
Телефонна розмова Зеленського і Трампа - що про це відомо:
Як повідомляв Главред, президент Зеленський одним із перших привітав Трампа з перемогою на виборах президента США. Український гарант назвав результат Трампа вражаючим і висловив сподівання на рішучі кроки нової адміністрації та подальше зміцнення україно-американського стратегічного партнерства.
Зеленський назвав "чудовою" розмову з Трампом: обидва лідери домовилися й надалі підтримувати тісний діалог та співпрацю. Спільна робота важлива для встановлення справедливого миру.
Пізніше Зеленський сказав, що розмова з Трампом була "хорошою і продуктивною". Але поки що ніхто не знає, які дії робитиме обраний американський президент.
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