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Атака на Київщину: окупанти вдарили ракетою, спалахнули пожежі, постраждали люди

Анна Ярославська
8 листопада 2024, 08:27
399
Окупанти продовжують атаки на Київську область. Минулої ночі люди постраждали внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей.
Атака на Київську область
Внаслідок атаки на Київську область постраждали 4 людини / Колаж: Главред, фото: t.me/mvs_ukraine

Коротко:

  • Вночі РФ атакувала столичний регіон
  • На Київщині постраждали 4 людини

Унаслідок ворожої атаки на Київську область поранено чотирьох людей. Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко заявив про ракетну атаку РФ на регіон.

"Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей під час ракетної атаки на Київщину постраждали 4 людини. Це водії автомобілів, які перебували в авто біля місця падіння уламків. Чоловіки отримали поранення різного ступеня тяжкості", - написав Кравченко в Telegram.

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Зокрема, 52-річний чоловік дістав наскрізне поранення тулуба, у 45 та 57-річного - поранення правої ноги, ще один чоловік дістав множинні ушкодження всього тіла.

Стан одного з постраждалих важкий, ще двоє водіїв мають середній стан. Ще одна людина отримала легкі поранення. Усім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні.

На Київщині спалахнула пожежа
На Київщині спалахнула пожежа / Фото: t.me/mvs_ukraine
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину / Фото: t.me/mvs_ukraine

У МВС України уточнили, що станом на 07:30 отримали пошкодження шість приватних будинків, чотири автомобілі.

Також сталося загоряння трав'яного настилу та пожежа приміщення недіючої газової АЗС, які вже ліквідовано. На місцях працюють усі профільні служби.

Повітряні атаки РФ на Україну

Близько 3:30 ранку 8 листопада російська окупаційна армія вдарила 500-кілограмовою бомбою по багатоповерхівці на Салтівці в Харкові. Постраждали щонайменше 25 осіб, зокрема й тримісячне немовля.

У ніч на 7 листопада країна-агресор Росія здійснила чергову масовану дронову атаку на столицю. Сили ППО знешкодили понад три десятки російських БпЛА. Повітряна тривога в місті тривала вісім годин.

Главред писав, що рано вранці 5 листопада в Києві працювали сили ППО через атаку ворожих безпілотників. Повітряна тривога в столиці була оголошена о шостій годині. Бойова робота з відбиття повітряної атаки проходила в Оболонському районі міста.

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