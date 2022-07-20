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Рецидивіст-окупант з Луганщини пішов на війну заради вставних зубів

20 липня 2022, 07:30

Чоловік працював шахтарем. Потім зайнявся легшим "ремеслом" - торгував наркотиками. Після початку повномасштабного вторгнення РФ пішов у ворожий військкомат.

Військовополонений
Чоловік потрапив у полон і розповів, навіщо пішов добровольцем на війну / скріншот

У полон до захисників України потрапив окупант-рецидивіст з Луганської області, який пішов на війну, щоби заробити на вставні зуби.

Чоловік колись працював шахтарем. Потім вирішив зайнятися легшим "ремеслом". Починаючи з 2006 року тричі був засуджений за торгівлю наркотиками. Востаннє він вийшов з місць позбавлення волі лише в 2021-му, повідомляє пресслужба СБУ.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисник зателефонував у ворожий військкомат і підписав контракт як доброволець.

"Став добровольцем з грошових мотивів. Щоб я міг вставити собі зуби хоч трохи. Як можна зуби вставити, якщо ніде немає роботи, нічого. А за 15 рублів зуби не вставлять ніде... Взяв і просто служив", - розповів загарбник.

Окупант додав, що його підрозділ ніхто не навчав військовій підготовці, а боєкомплекти і спорядження видали "для галочки". У Сєвєродонецьку їх відправили в зону бойових дій та поставили завдання: закріпитися на позиції.

"Доброволець" завдання провалив, але на відміну від п'яти колег по службі, загиблих на його очах, залишився в живих.

"Тепер, принаймні, розуміє, що його використовували як "гарматне м'ясо". Разом з іншими полоненими він дає свідчення слідчим", — зазначили в СБУ.

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни заявили, що Кремль намагається збільшити бойову міць своїх збройних сил без проведення загальної мобілізації, тому набирає найманців для участі у війні проти України в місцях позбавлення волі.

Мобілізація в Росії

В Інституті вивчення війни 27 червня розповіли про те, що у РФ проводиться "таємна мобілізація". На думку аналітиків, Путін побоюється відкритої мобілізації і намагається поповнити свої війська за допомогою інших механізмів. Для цього Кремль використовує маніпуляції з законодавством.

У Раді національної безпеки і оборони України 9 липня зазначили, що Росія набирає бойовиків через центри зайнятості. Як стверджують у відомстві, там з'явилося вже понад 22 тисячі вакансій на службу за контрактом. Шукають снайперів, навідників, водіїв, санінструкторів та інших фахівців.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що Путін може оголосити мобілізацію в Росії після того, як ЗСУ отримають потрібну кількість одиниць західних озброєнь і перейдуть до контрнаступальної операції.

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