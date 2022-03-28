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"Всім страшно стало - напилися": бурят-окупант п'яний потрапив у полон до ЗСУ

28 березня 2022, 16:33

Він також розповів, що його угруповання щодня несло великі втрати.

Полонений
Бурят-окупант п'яний потрапив у полон до ЗСУ / Генштаб ЗСУ

Російський солдат-окупант з Бурятії напився від страху перед ЗСУ, напився спиртних напоїв і помилково потрапив на українські позиції, де і був узятий в полон. Відеофрагмент допиту полоненого з'явився в мережі.

"О 4 ранку пішов я спати в десант. Сидячи, сів десант-заснув. Прокинувся вранці вже від вибухів. Танки наші, БМП вибухають, від мін", - каже бурят.

Він також розповів, що його угруповання щодня несло великі втрати, що не могло не відобразитися на морально-психологічному стані окупантів. Страх вони почали заливати алкоголем.

"Кожен день у нас пішли "200-е", "300-е". Ми почали думати: навіщо це все?.. Всім вже страшно стало. Ну, маленько випили з танкістами", - каже бурят.

У підсумку, впившись до напівнепритомного стану, окупанти "згорнули трошки лівіше" - і замість власних позицій попали прямо в руки українським військовим.

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Нагадаємо, раніше співробітники СБУ перехопили нові телефонні розмови російського окупанта. У них солдат агресорської армії, щоб вижити в Україні, просить маму звернутися за допомогою до шаманів і ворожок.

Про це у своєму відеозверненні заявив офіційний спікер української спецслужби Артем Діхтяренко.

"Коротше, тут Дмитрівна. Попроси її, щоб вона щось зробила, а то нас тут мінами закидають. Сьогодні мене мало не вбило вже два рази. Зараз в окопах сидимо, до нас вже прям в окопи залітає. Це жесть. Вони, коротше, з кожним днем все точніше і точніше б'ють", — сказав агресор.

viber
СБУ російське вторгнення військовополонені новини України
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