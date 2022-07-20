Путін може використовувати ядерну загрозу для стримування контрнаступу ЗСУ - ISW

Путін може погрожувати застосувати ядерну зброю для захисту захоплених територій / Колаж фото Reuters

Президент країни-агресорки РФ Володимир Путін може використовувати ядерну загрозу для стримування контрнаступу України на анексовані території - Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), після анексії окупованих територій Путін може прямо або побічно заявити, що російська доктрина, що дозволяє застосування ядерної зброї для захисту території Росії, застосовується до нових приєднаних територій.

Такі дії загрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо українські контрнаступи зі звільнення окупованої Росією території продовжаться. Путін може вважати, що погрози ядерною зброєю або її застосуванням відновлять стримування Росії.

В такому випадку в України та її західних партнерів істотно скорочуються часові рамки для проведення контрнаступу до того, як Кремль анексує захоплену територію.

Контрнаступ ЗСУ

Збройні Сили України можуть перейти до широкомасштабного контрнаступу тільки після того, як будуть отримані достатні обсяги зброї від Заходу, заявив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, потрібно буде сформувати нові повністю переозброєні підрозділи. Можливість з'явиться після запуску ленд-лізу. Можливо, чисельність нових підрозділів повинна буде скласти щонайменше 50 тисяч осіб, але все буде залежати від кількості озброєнь.

Якщо в другій половині літа українські війська отримають достатню кількість зброї, з середини серпня вони можуть перейти в контрнаступ на декількох напрямках одночасно, вважає експерт.

11 липня військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що Україна переходить до третього етапу війни - контрнаступу. Володимир Зеленський дав Збройним силам України наказ звільнити південь.

15 липня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Збройні Сили України перейдуть в контрнаступ до кінця поточного року, заявив

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