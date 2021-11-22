Дитину замотали скотчем і погрожували поліцією - нові деталі скандалу в дитсадку на Полтавщині

На Полтавщині в дитсадку дитину замотали скотчем і лякали поліцією / ua.depositphotos.com

У селі Стасі Диканського району Полтавської області в дитячому садку двоє виховательок під час тихої години замотали 4-річній дівчинці руки і ноги скотчем, а також заклеїли рот. Мати дитини написала заяву в поліцію, але в дитсадку все заперечують. А виховательок, які знущалися з дитини, від роботи ніхто не усував.

Інцидент з 4-річною Ніколь Скачко стався 11 листопада під час тихої години. Як розповіла її старша сестра Софія Данішевська, виховательки Оксана О. та Надія С. вирішили покарати дівчинку за непослух - вона стрибала на ліжку. Тому жінки замотали їй скотчем руки і ноги, а також заклеїли рот. Потім ще й лякали дівчинку поліцією, передає Obozrevatel.

Слова дитини підтверджують й інші вихованці дитячого садка.

Знайомі виховательок звинуватили дитину. Мовляв, дівчинка все вигадує та обманює. Жінок називають прекрасними працівницями, а матері дитини навіть пригрозили судами та поліцією.

Батьки Ніколь 15 листопада написали заяву в поліцію. Слідчо-оперативна група виїжджала в садок. Однак виховательки продовжують працювати.

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"Батьки дівчинки до нас у відділ освіти не зверталися. Мама написала заяву в поліцію. Зараз триває розслідування, ми чекаємо на результати. Але немає підстав усувати педагогів від роботи, оскільки їхню провину не доведено", - сказала в.о. завідувача відділу освіти Диканської ОТГ Наталія Злидар.

Ніколь Скачко продовжує ходити в садок, але дівчинку перевели в іншу групу.

Також мама дівчинки каже, що отримує багато дзвінків з жахливими розповідями про співробітниць садка. Але публічно говорити про те, як принижують дітей, багато хто не хоче.

У поліції порушили кримінальне провадження за ст.137 КК України (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей). Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на цей же термін.

Як повідомляв Главред, українці підтримали петицію про обов'язкову установку системи відеоспостереження в дитячих садах. Тепер її повинен буде розглянути президент України.

Авторка ініціативи - блоґер Аліна Ханумак. За її словами, відеоспостереження в дошкільних навчальних закладах потрібне для того, щоби зменшити кількість випадків жорстокого поводження з дітьми. Жінка впевнена, що під прицілом камер вихователі пам'ятатимуть, що на дитину не можна кричати або піднімати руку.

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