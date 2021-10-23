Діти поверталися з прогулянки, коли почувся тріск: подробиці трагедії в дитсадку Кременчука

Вітер налетів раптово і повалив дерево / pl.npu.gov.ua

В одному з дитячих садків у Кременчуці Полтавської області дерево впало на дітей. Загинула 4-річна дівчинка. Крім того, постраждала вихователька і 5-річний хлопчик. Співробітники дитсадка розкрили подробиці страшного інциденту.

НП сталася в дитячому садку №19, розташованому на вул. Софіївській, на майданчику для прогулянок молодшої групи близько полудня 21 жовтня. За словами вихователів, діти поверталися з прогулянки. У цей момент почався сильний вітер. Його пориви повалили каштан, передає ТСН.

"Почувся тріск і впала частина дерева на дитячий майданчик. При падінні постраждала і наша вихователька, дерево впало на неї та на дівчинку з хлопчиком. Останнього зачепило гілками", - розповіла завідувачка дитсадка Галина Гладенька.

Хлопчика госпіталізували в травматологію. У дитини діагностували закритий перелом правого стегна зі зміщенням.

Постраждалу дівчинку одразу забрали в реанімацію, оскільки її стан був вкрай важким. Як розповіла заступник головлікаря Кременчуцької дитячої лікарні Ірина Роман, у дитини була і відкрита черепно-мозкова травма, і забій головного мозку, тобто травми, які не сумісні з життям. Дівчинку підключили до апарату ШВЛ. Реанімаційні заходи лікарів лише трохи продовжили життя дитини.

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Вихователька отримала забої внаслідок падіння дерева. Зараз життю жінки і постраждалого хлопчика нічого не загрожує.

У дитячому садку стверджують, що цей інцидент – нещасний випадок: каштан не був аварійним. Перед початком навчального року і дитсадок, і насадження на його території нібито оглядали фахівці зі спеціальної комісії, які підписали акт повної готовності закладу до прийому дітей.

За фактом НП в дитячому садку порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 137. Йдеться про неналежне виконання обов'язків з охорони життя і здоров'я дітей, що спричинило за собою тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає від трьох до п'яти років обмеження волі або її позбавлення на такий самий термін.

Як повідомляв Главред, українці підтримали петицію про обов'язкову установку системи відеоспостереження в дитячих садах. Тепер її повинен буде розглянути президент України.

Автор ініціативи - блогерка Аліна Ханумак. За її словами, відеоспостереження в дошкільних навчальних закладах потрібне для того, щоби зменшити кількість випадків жорстокого поводження з дітьми. Жінка впевнена, що під прицілом камер вихователі пам'ятатимуть, що на дитину не можна кричати або піднімати руку.