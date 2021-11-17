Зв'язали та заклеїли рот скотчем: скандал у дитсадку на Полтавщині отримав несподіваний поворот

Виховательок звинувачують у жорстокому поводженні з дитиною / колаж Главред

У дитячому садку Диканської громади Полтавської області вихователі знущалися над 4-річною дівчинкою. У цьому запевняє мати дитини.

Але за словами директора, діти часто вигадують і фантазують і слова дитини неправдиві, повідомляє ТСН.

Начальниця дитсадка каже, що в цій групі працюють досвідчені виховательки, на яких ніколи не було скарг. Вона не може їх звільнити без рішення суду.

"Якби у дитинки - ми моделюємо ситуацію - були б дійсно склеєні ручки або ротик, ми розуміємо, що це клейка стрічка, то після цього залишилися б якісь сліди. Навіть якби дорослій людині приклеїти до рота скотч і відклеїти - це буде травма, а ніжна шкіра дитини взагалі цього не витримає", - говорить вона.

Директор також повідомила, що почала службову перевірку після заяви матері Ніколь. Дівчинку зараз перевели в іншу групу.

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Що кажуть правоохоронці

У поліції зараз ведуть розслідування і в справі призначено низку експертиз. Психологи опитають всіх дітей з групи дитячого садка. Сама мати Ніколь наполягала, щоб вихователів звільнили.

"Зараз ми маємо слово дитини, про яке повідомила його мама, проти слова вихователів, які це заперечують", - повідомили в поліції.

Якщо вина виховательок буде доведена, то їм загрожує до трьох років ув'язнення. Тим часом жінки готують позов про захист честі і гідності.

Нагадаємо, про інцидент повідомив голова Полтавської облради Олександр Біленький. За його даними, під час тихої години 4-річній дівчинці, щоб вона не плакала, вихователі скотчем замотали руки і ноги, а потім ще й заклеїли рот.

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