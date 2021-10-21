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Діти та вихователі під прицілом камер: у дитячих садках може з'явитися важливе нововведення

21 жовтня 2021, 12:30
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Українці підтримали петицію про встановлення відеокамер у закладах дошкільної освіти. Це допоможе зменшити кількість випадків жорстокого поводження з дітьми.

дитячий садок
Камерами можуть обладнати всі заклади дошкільної освіти в Україні / ua.depositphotos.com

Українці підтримали петицію про обов'язкове встановлення системи відеоспостереження в дитячих садках. Тепер її повинен буде розглянути президент України.

Автор ініціативи - блогерка Аліна Ханумак. За її словами, відеоспостереження в дошкільних навчальних закладах потрібне для того, щоби зменшити кількість випадків жорстокого поводження з дітьми. Жінка впевнена, що під прицілом камер вихователі пам'ятатимуть, що на дитину не можна кричати або піднімати на неї руку.

До слова, відеокамери можуть допомогти контролювати не лише ситуацію з вихователями, але й з дітьми. Наприклад, мати трирічного Кирила Олена розповіла програмі Сніданок 1+1, що останнім часом перебування її дитини садку стало нестерпним. Один з вихованців вередує і чіпляється до дітей. Його батьки на проблему не реагують. Кажуть, що це все наклеп. Тому, щоби довести, що проблема є, інші батьки збирають підписи на установку камер відеоспостереження.

Юрист громадської організації Батьки ЅOS Роман Бондаренко погоджується, що камери дійсно можуть допомогти, тому що проблема жорстокого поводження з дітьми актуальна постійно, а камери стримуватимуть недобросовісних вихователів і допоможуть отримати докази в разі порушення прав дитини.

"Дуже часто порушують їхні права. Ставлять в кут, змушують спати, силою змушують доїдати їжу, яку діти не хочуть їсти. Я вважаю, що це звичайно допоможе, тому що буде якийсь стримуючий фактор", - зазначив Бондаренко.

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До слова, зараз камери відеоспостереження батьки можуть встановити самостійно. Щоби це сталося, необхідна згода батьків, бажання адміністрації та фінансування. У свою чергу, автор петиції наполягає на обов'язковому встановленні систем відеоспостереження. Таким чином, не виключено, що камерами можуть обладнати всі заклади дошкільної освіти в Україні.

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