Комаровський пояснив, що робити, якщо дитина ходить до садка та часто хворіє

Комаровський висловився про відвідування дітками дитячого садка / РИА Новости

Відомий дитячий лікар Євген Комаровський зізнався, в чому полягає справжня причина того, що коли діти починають ходити до дитячого садка, то вони часто хворіють.

Також в ефірі програми Ранок з Україною він повідав, на що в такому випадку необхідно звернути увагу.

За словами Комаровського, якщо дитина постійно хворіє і одужує, значить, у організму вистачає сил впоратися із захворюванням. А ось, якщо при кожній вірусній інфекції з'являються ускладнення, госпіталізація і необхідно пити антибіотики, тоді дітей слід захищати від джерел захворювань.

"Якщо ваша дитина одужує протягом 5-7 днів швидко і без ускладнень, без використання величезної кількості ліків, то немає нічого поганого в тому, що вона захворіла. Це формування нормальної імунної системи і профілактика алергічних захворювань", - пояснив доктор.

Часто діти хворіють через те, що адміністрація дитячого садка не дотримується санітарно-гігієнічні норм і правил.

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На що звернути увагу при виборі садка

За словами Комаровського, в приміщенні мають провітрювати, а вологість повітря бути на рівні 40-60%. Також важливо, щоб в садку дітей не змушували їсти, і вони гуляли на свіжому повітрі як мінімум 4 години на добу. При цьому неважливо яка на дворі погода.

Також важливо, щоб персонал дитячого садка був щеплений від грипу.

Погано, коли в дитячих садах багато килимів, меблів і м'яких іграшок. Це не відповідає санітарним нормам.

"Якщо ваша дитина постійно хворіє - змінюйте дитячий сад, а не шукайте засобів від усіх вірусів", - додав лікар.

Раніше відомий лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський заявив, що найближчим часом в Україні буде реальне загострення епідемії коронавірусу. За його словами, причиною цьому стане похолодання, в результаті якого люди будуть менше бувати на повітрі і будуть більше часу проводити в приміщеннях, де вище ризики зараження.

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