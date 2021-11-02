Скандал на Запоріжжі: вихователі не помітили перелому і струсу у дитини в дитсадку

У Запорізькій області дитина отримала травми в дитсадку / zabor.zp.ua

У місті Пологи Запорізької області дитина в дитячому садку Віночок отримала важкі травми, після чого опинилася в лікарні, проте персонал дошкільного закладу не звернув на це ніякої уваги.

Дівчинка пробула в яслах всього 10 днів, при цьому після падіння в саду отримала черепно-мозкову травму і перелом ноги. Дівчинка провела в гіпсі 1,5 місяці, пише видання ZaБор.

Що сталося з дитиною в дитсадку

Мати постраждалої Вікторія розповіла, що за словами вихователів, дитина впала на альтанці і вдарився головою.

За її словами, ніякої допомоги в садку дитина не отримала. Вона впевнена, що справжню причину травм дитини в дитячому садку приховують.

У місцевій лікарні дитину обстежили і ніяких переломів не виявили. Пізніше стан дитини погіршився і, за словами батьків дитини, вони зажадали переведення в обласну лікарню.

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У Запоріжжі у дівчинки діагностували закритий перелом гомілки, черепно-мозкову травму і струс мозку. У гіпсі дитина пробула 1,5 місяці.

/ zabor.zp.ua

За словами мами дитини, директор садка і просила приїхати в установу і вирішити питання "без шуму". У міській раді сім'ї травмованої дитини через місяць виділили 4 тисячі гривень на лікування дитини.

Травми дитини в дитсадку: що загрожує виховательці

У відділі освіти Пологівської міської ради ТСН розповіли, що про ситуацію, яка сталася з вихованкою дитячого садка віночок знають, і вже відбулося службове розслідування.

"Все, що треба від органу управління ми зробили. Було проведено службове розслідування, складено відповідний акт. Фахівці відділу спілкувалися з батьками, виїжджали на місце події. Це сталося на альтанці біля садочка. Там, де діти зазвичай гуляють, було мокро, тому вони пішли в альтанку. За словами вихователя, вона відволіклася на іншу дитину, а дівчинка в цей момент побігла, перечепилася і впала. Як нам надала роз'яснення завідуюча дитсадком, яка не встежила за дитиною вихователька понесе відповідальність", - прокоментував керівник відділу освіти Пологівської міськради Сергій Бандурка.

/ zabor.zp.ua

В управлінні освіти додали, що вихователька не встежила, що дитина в результаті падіння могла зламати ногу.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в дитячому садку №27 міста Кропивницький дворічна дівчинка отримала сильне обмороження. Мама забрала доньку з закладу освіти вже з посинілими губами. А потім у малятка почалися судоми.