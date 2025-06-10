Реальна дата завершення війни: з'явився несподіваний прогноз

Є кілька факторів, які впливають на терміни завершення війни, вважає Володимир Фесенко.

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Володимир Фесенко дав прогноз про терміни завершення війни / Главред, 95 окрема десантно-штурмова бригада

Важливе із заяв Фесенка:

До кінця року можуть відновитися переговори про припинення вогню

Другий варіант стосується вже 2026 року

Політичний експерт Володимир Фесенко прокоментував імовірність завершення війни в Україні найближчим часом.

"Я б сказав, що є два варіанти. Перший: багато представників експертного співтовариства вважають, що якщо нам вдасться стабілізувати фронт восени, після російського літнього наступу, то саме восени, ближче до кінця року, зможуть відновитися більш реалістичні переговори про припинення вогню. Це більш оптимістичний варіант", - підкреслив він в інтерв'ю ТСН.

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Водночас експерт не виключає, що другий варіант стосується вже 2026 року. Він каже, що вирішальним чином залежатиме від ситуації на фронті, від ситуації всередині Росії, а також від взаємин Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

"Є версія, що Путін може піти на зустріч із Трампом не зараз, а наступного року, ближче до проміжних виборів до Конгресу. Можливо, тому президент України десь тиждень тому в спілкуванні з журналістами сказав, що війна може припинитися до червня наступного року", - уточнює співрозмовник.

Водночас він пояснив, що є кілька чинників, які впливають на терміни завершення війни: політичний, санкційний тиск на Росію, щоб зменшити її доходи від продажу нафти.

"Саме це головне джерело фінансування війни. І відновлення постачання американської зброї. Я думаю, це теж один із пріоритетів, який може і нам допомогти, і стати сигналом для РФ. Головне - показати Путіну, що йому не вдасться виграти цю війну, примусити його до реальних переговорів", - додав Фесенко.

Раніше експерт Олег Жданов назвав сценарій завершення війни. "Грузинський сценарій" закінчення російсько-української війни неможливий, вважає Олег Жданов.

Як повідомляв Главред, Путін може змінити свою стратегію у війні проти України, якщо Захід не зупинить військову допомогу, вважають в Інституті вивчення війни. Києву потрібно дати озброєння, необхідні для стримування окупантів.

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Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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