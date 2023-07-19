"Це очевидні речі": у Зеленського відповіли на шантаж РФ щодо "зернової угоди"

Путін знову наважився на шантаж щодо угоди про зерно, тому що не було достатньої міжнародної реакції на терористичні дії РФ, наголосили в ОП.

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У Зеленського відповіли на шантаж РФ щодо "зернової угоди"/ колаж: Главред, фото: скрін

Причиною того, що російський диктатор Володимир Путін знову почав шантажувати Україну "зерновою угодою", є відсутність міжнародної реакції на терористичні дії країни-агресорки РФ.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону. Він прокоментував слова Міноборони Росії про те, що окупанти з 20 липня вважатимуть усі судна, які прямуватимуть в українські порти, залученими у війну на боці Києва, і розглядатимуть їх як потенційних перевізників вантажів військового призначення.

"По-перше, Росія не наважиться атакувати. По-друге, жодна країна не наважиться відправляти свої кораблі. Це питання відсутності міжнародної реакції", – зазначив Подоляк.

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Він наголосив, що відразу після виходу заяви Міністерства оборони країни-агресорки Росії повинен бути відповідний позов до Міжнародного морського суду і позов на арешт глави російського Міноборони Сергія Шойгу.

"Ну це ж очевидні речі. Вони достатньо примітивні", – наголосив радник голови ОП.

РФ вийшла з зернової угоди

Раніше повідомлялося, що Росія наплювала на голод в Африці і вийшла з зернової угоди. Про це рішення заявив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він зазначив, нібито Росія "негайно повернеться до угоди, як тільки частина домовленості, що стосується Москви, буде виконана".

При цьому Кремль погрожує країнам, які підуть на продовження "зернової угоди" без РФ. Україна запропонувала Туреччині продовжити "зернову угоду" без участі Москви. Прессекретар президента країни-агресорки РФ Пєсков прокоментував, що "якщо буде щось оформлятися без Росії, то ці ризики повинні враховуватися".

Вночі 19 липня через російську ракетну атаку по порту Чорноморська в Одеській області було знищено 60 тисяч тонн зерна. Російські окупаційні війська обстріляли портову інфраструктуру, яка була задіяна в "зерновій угоді".

19 липня стало відомо, що Росія погрожує всім суднам, які будуть направлятися в порти України з 20 липня. У Росії заявили, що з 20 липня нібито будуть вважати залученими у війну ті країни, судна яких будуть слідувати в чорноморські порти України. РФ розглядатиме ці судна як потенційних перевізників вантажів військового призначення.

При цьому Путін поставив понад 5 умов Україні для відновлення "зернової угоди". Путін запевняє, що "готовий розглянути" повернення до угоди, якщо "будуть реалізовані всі без винятку... принципи участі РФ".

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