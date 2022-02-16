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"Реакція буде миттєвою": в МВС зробили жорстку заяву на тлі можливих сепаратистських проявів

16 лютого 2022, 10:41

Якщо новий "гіркін", чи нова "штепа" спробують захопити адмінбудівлі – силовики реагуватимуть негайною відповіддю, зазначив Монастирський.

На сепаратистські прояви в Україні МВС реагуватиме миттєво / РБК-Україна

Міністерство внутрішніх справ не допустить в Україні жодних сепаратистських проявів, які можуть виникнути на тлі загрози широкомасштабного вторгнення Росії.

Реакція силовиків на такі прояви буде миттєвою, заявив очільник МВС Денис Монастирський під час телемарафону національної єдності з нагоди Дня єднання у середу, 16 лютого.

За його словами, силовики уже відпрацювали можливі сценарії захоплення адмінбудівель, тому будуть готові протистояти цьому.

"Ми відпрацювали всі можливі сценарії захоплення адмінбудівель, відділків поліції. Необхідні рішення будуть прийматися швидко. Ми не допустимо жодних сепаратистських проявів. Якщо хтось подумає захопити адмінбудівлю – реакція буде миттєвою. Хто б це не був, новий "гіркін", чи нова "штепа", – заявив Монастирський.

Силові структури України готові протистояти ворогу

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков під час телемарафону заявляв, що українські силові структури зараз перебувають у повній бойовій готовності, і по всій країні відбуваються навчання і тренування силовиків.

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"Зараз по всій країні відбувається навчання Збройних сил України "Заметіль 2022". Сьогодні (16 лютого – ред.) на Рівненщині наші захисники вдосконалюють свої навички, одночасно на Харківщині тривають контрдиверсійні навчання СБУ. За декілька днів до цього гвардійці, прикордонники, поліцейські і рятівники тренувалися приборкувати спроби дестабілізації", – розповів очільник Міноборони.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україні вдалося стримати Російську Федерацію від подальшого загострення ситуації. Він додав, ситуація з безпекою зараз залишається напруженою, але контрольованою.

У США заявили, що не знають дати можливого нападу Росії на Україну. Про це повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі. Та після цього державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що вважає "цілком можливим", що Росія здійснить акт агресії щодо України цього тижня.

Тим часом у Міноборони Росії заявили про початок повернення військових з навчань в місця постійної дислокації. Йдеться про Західний і Південний округи, що межують з Україною. Крім цього, у Росії заявили про початок відведення військ з тимчасово окупованого Криму.

В Україні з недовірою відреагували на заяву РФ про часткове відведення військ. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не вірить заявам РФ і повірить у деескалацію, коли побачить реальне відведення військ.

Президент США Джо Байден під час звернення через ситуацію навколо України заявив, що США також ще не перевірили інформацію, чи справді Росія відводить частину військ. А в НАТО зазначили, що зараз є підстави для обережного оптимізму після сигналів з Москви.

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