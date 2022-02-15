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Термінове звернення Байдена по Україні: всі подробиці

15 лютого 2022, 22:41

У своєму зверненні Байден пригрозив Росії санкціями проти ключових фінансових інституцій у разі атаки на Україну.

Джо Байден
Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден сьогодні виступив зі зверненням щодо ситуації в Україні.

У своєму зверненні Байден заявив, що Вашингтон готовий зафіксувати домовленості з Росією з безпеки при їх досягненні.

"На цих вихідних я знову розмовляв з президентом Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми готові продовжити дипломатію на високому рівні для досягнення письмових домовленостей між Росією, США і країнами Європи для вирішення проблем безпеки", - зазначив він.

Американський президент закликав в черговий раз своїх громадян покинути Україну.

Джозеф Байден визнав, що вторгнення російських військ в Україну можливе.

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"Якщо Росія піде вперед, ми з союзниками будемо вживати заходів", – заявив глава Білого дому.

США і НАТО не становлять загрозу Росії, у них немає ракет в Україні і вони не планують їх розміщувати там.

"Росія зберігає позиції, які загрожують Україні. 150 тисяч військ знаходяться в Росії та Білорусі на кордоні з Україною. Я пропоную їм покинути займані території... Якщо Росія нападе на Україну, це буде пострілом собі в ногу. Це та війна, де ми будемо брати участь не з власної волі. Якщо це відбудеться в найближчі дні, тижні, то втрати будуть колосальними. Світова спільнота затаврувала б РФ за вторгнення. Це була б рана, яку Росія завдала б сама собі", - сказав він.

Якщо Росія нападе на Україну

Президент Байден попередив, що якщо Росія вторгнеться в Україну в найближчі дні або тижні, "це буде зустрінуто приголомшливим міжнародним засудженням".

"Відповідальність має значення. Якщо Росія вторгнеться у майбутні дні і тижні, людські жертви для України будуть величезними. І стратегічні втрати для Росії також будуть величезними. Якщо Росія нападе на Україну, це буде зустрінуто приголомшливим міжнародним засудженням. Світ не забуде, що Росія вибрала непотрібні смерті і руйнування", - заявив президент США у своєму виступі в Білому домі.

"Вторгнення в Україну стане нанесеною самому собі раною. Сполучені Штати, наші союзники і партнери дадуть відповідь рішуче. Захід згуртований і натхнений. Сьогодні наші союзники по НАТО і альянси єдині і сповнені рішучості, як ніколи", - сказав Байден.

Байден зазначив, що Росія і США об'єдналися у Другій світовій війні, назвавши її "війною за потребою", і відзначив відмінність з нинішнім станом справ.

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"Якщо Росія нападе на Україну, це буде війна за вибором або війна без причини. Я кажу це не для того, щоб спровокувати, а щоб говорити правду, тому що правда має значення. Відповідальність має значення", - сказав Байден.

Відведення військ Росії

"Міністр оборони Росії сьогодні повідомив, що деякі військові частини залишають свої позиції поблизу України. Це було б добре, але ми ще не перевірили це", - сказав Байден.

Санкції проти Росії

Байден закликав весь світ чинити опір агресії. Він пообіцяв, що в разі вторгнення його країна готова ввести санкції у сфері експортного контролю та фінансів і вони будуть потужнішими, ніж у 2014 році після окупації Криму.

"Трубопровід Nord Stream-2 не буде запущений", - сказав Байден.

Військові США в Україні

Байден підкреслив, що США не збираються відправляти військових в Україну, але будуть поставляти озброєння. Він попросив своїх громадян покинути Україну, поки не стало гірше.

"США захищатимуть кожен дюйм країн-членів НАТО. Тут також продовжаться військові навчання", - додав президент.

Байден звернувся до громадян Росії

"Дозвольте мені також чітко заявити про те, чого ми не робимо: Сполучені Штати і НАТО не становлять загрози для Росії", - сказав Байден, виступаючи з Білого дому.

"Україна не загрожує Росії. Ні у США, ні у НАТО немає ракет в Україні. У нас немає і планів розмістити їх там. Ми не націлені на народ Росії. Ми не прагнемо дестабілізувати Росію. Звертаюся до громадян Росії: ви нам не вороги. Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України", - сказав він.

"Якщо Росія в найближчі дні і тижні дійсно вторгнеться, людські жертви для України будуть величезними", - додав він.

На завершення свого звернення Байден згадав про кібератаки на сайти в Україні. Президент США заявив, що кібератаки або інші способи війни не залишаться без уваги.

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Можливе вторгнення Росії в Україну

Видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися в найближчу середу, 16 лютого.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні - напад може статися до 20 лютого.

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

З позицією президента США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великобританії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.

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