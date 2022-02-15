Є підстави для обережного оптимізму після сигналів з Москви - Столтенберг

Столтенберг підтримує Україну / Reuters

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що дипломатичні зусилля з деескалації ситуації навколо України продовжаться.

"Є підстави для обережного оптимізму після сигналів з Москви", - сказав генсек у вівторок, 15 лютого, під час прес-конференції, яка транслювалася на сайті НАТО.

За його словами, військовий союз поки не бачить реальних ознак деескалації, проте в НАТО продовжують стежити за переміщенням російських військових.

Також Столтенберг заявив, що альянс готовий надавати підтримку Україні, і підкреслив необхідність дипломатичного вирішення конфлікту.

Крім того, генсек заявив про готовність НАТО до проведення спільно з РФ серії засідань, присвячених темі України і контролю над озброєннями, і підсумував, що рішення саміту Бухареста про можливість вступу України в НАТО залишаються в силі.

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Нагадаємо, у понеділок, 14 лютого стало відомо, що посол України у Великій Британії Вадим Пристайко нібито заявив, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО, щоб уникнути війни з Росією.

Пізніше з'ясувалося, що в інтерв'ю BBC Radio 5 Live Пристайко сказав: "Ми могли б (відмовитися від членства в НАТО - ред.). І це, можливо, відвернуло б кризу сьогодні. Але вже завтра ми знову залишилися б незахищеними". Також Пристайко додав, що курс на Північноаталантичний Альянс закріплений в нашій Конституції.

Також речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі ТСН сказав, що слова українського посла про нібито відмову від членства в НАТО були вирвані з контексту.

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