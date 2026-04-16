Розвідка дізналася про нові плани РФ й напрямок ворожого штурму – FT

Російські окупанти готуються перекинути для наступу на сході України ще 20 тисяч осіб.

Росія перекидає резерви для захоплення Донецької області

РФ ставить завдання щодо захоплення всієї Донецької області

Росія готує новий наступ на південному сході України

Країна-агресор РФ перекидає резерви на схід України, щоб захопити всю Донецьку область.

У окупантів дедлайн до вересня, повідомив журналіст FT Крістофер Міллер з посиланням на українське ГУР.

За його даними, російські окупанти готують перекинути для наступу на сході України ще 20 тисяч осіб.

"Росія готує новий наступ на південному сході України, за рахунок своїх стратегічних резервів додаючи 20 000 свіжих військовослужбовців до своїх сил всередині країни, повідомила мені військова розвідка України ГУР. З приблизно 680 000 солдатів на землі Росія має намір захопити Донбас до вересня", – написав він у Х.

Ситуація на фронті — новини за темою

Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція суттєво ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.

Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Групування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе та Яблучне.

Читайте також:

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

