ТЦК можуть розформувати: в Україні готують реформу війська

Функціональні обов'язки ТЦК та СП можуть розчленувати.

В Україні представлять реформу війська

В Україні готують реформу армії

В Україні можуть розформувати ТЦК та СП

В Україні планують представити реформу війська. Вона передбачає комплексну трансформацію війська, нові контракти, зарплати та терміни служби. Нову реформу можуть представити протягом місяця. Про це повідомляє РБК-Україна.

Член Комітету ВР з питань національної безпеки Соломія Бобровська зазначила, що в Україні можуть розформувати ТЦК та СП. Вона зазначила, що Міністерство оборони не хоче бачити цю структуру у такому вигляді, як нині.

"Команда Михайла (Федорова, міністра оборони України - ред.) точно розуміє, що вони більше в такій формі ТЦК не хочуть бачити ... Підхід брати всіх підряд на вулиці, частина людей мала відстрочки чи бронювання, але в них були заломлені руки в бусі - це має припинитися", - сказала Бобровська.

Вона додала, що функціональні обов'язки ТЦК та СП можуть розчленувати. Їм можуть залишити обов'язки щодо соціального забезпечення та оповіщення.

Президент Володимир Зеленський анонсував реформи системи грошового забезпечення та контрактів у ЗСУ, зокрема підвищення зарплат військовим до 30 тисяч гривень і більше для фронтовиків, а також введення спеціальних контрактів для піхоти з виплатами до 400 тисяч гривень, що має стати ключовим елементом масштабної реформи армії. Вже в червні очікуються перші результати цих змін для солдатів та командирів оборони.

За даними "Української правди", система бойових виплат готується за моделлю "10/20/40", де 10 тисяч гривень на день виплачується просто за перебування на позиції, 20 тисяч - за штурмові дії і 40 тисяч - за активні операції наступу. Також передбачено контрактну службу з чіткими строками від 10 місяців для бойових військових до 2 років для тилових, з можливістю демобілізації або відстрочки після закінчення, що доповнює сучасну модель з підвищенням умов грошового забезпечення.

Як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський детально описав динаміку бойових дій і нагадав про плани військового керівництва впровадити систему чітких контрактів із ротаціями, а також оновлену модель виплат.

Про відомомство: Міністерство оборони України Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

