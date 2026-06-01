Носив на руках: Коляденко та Білик вразили несподіваним возз'єднанням

Колишнє подружжя не спілкувалося півтора року.

Ірина Білик та Діма Коляденко помирилися

Колишнє подружжя Ірина Білик та Діма Коляденко, між якими деякий час тому пробігла чорна кішка, раптово помирилися. Шоумен виклав в Instagram відео, на якому носить поп-діву на руках.

Білик і Коляденко возз'єдналися на радісній події — хрещенні первістка Аліни Гросу. Співачка стала хрещеною маленького Марка-Габріеля, а Діма розважав гостей під час свята в розкішному ресторані. Колишнє подружжя разом виконало пісню, а коли вона закінчилася, шоумен від щастя підняв колишню кохану на руки.

Коляденко та Білик на хрестинах у Аліни Гросу / скрін з відео

"Нарешті! Мир!", — підписав відео Коляденко.

Діма зізнався, що довго чекав примирення зі своєю зірковою колишньою. Раніше шоумен розповідав, що Білик образилася на нього нібито через піар на її ім'я. Тепер же стосунки між зірками налагодилися, і Коляденко не приховує свого щастя.

"Я сам чекав на це 1,5 року", — відреагував він на привітання шанувальниці.

Коментатори радісно відреагували на примирення знаменитостей і залишили їм теплі побажання.

Діма Коляденко підняв Ірину Білик на руки / скрін з відео

"Якщо це правда... то я дуже рада за вас. Двоє прекрасних творчих людей"

"Ну нарешті!! Я так чекала на ваше примирення, обожнюю вас обох. Ви створені, щоб бути разом!"

"Ну тепер, Дмитре, дивіться, не відпускайте Ірину"

Про особу: Ірина Білик Ірина Білик — українська співачка, композиторка та авторка пісень. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень та величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Рябіна червона", "Кохання. Отрута" та ін.

