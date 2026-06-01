Поцілили просто по лікарні: росіяни цинічно обстріляли медзаклад на Сумщині

Атака РФ на Конотоп / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скриншот

Росіяни атакували Сумщину ударними безпілотниками

Під ударом опинився Конотоп, де ворожий дрон поцілив у лікарню

Обійшлося без постраждалих

Посеред дня 1 червня окупаційна армія РФ атакувала Сумщину ударними безпілотниками.

Один з ворожих дронів поцілив просто по лікарні в Конотопі. Про це повідомив міський голова Конотопу Артем Семеніхін.

На момент удару в медичному закладі перебували пацієнти та персонал.

За словами міського голови, це було не падіння "Шахеда", а цілеспрямований удар по медзакладу.

"Це було не падіння шахеду, як дехто пише, а саме УДАР! Він заходив на удар саме по лікарні!" - йдеться в повідомленні.

Незадовго до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожого дрона з заходу Сумщини у напрямку Конотопа.

Пошкодження дістали будівлі місцевої лікарні, зазначив Семеніхін.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Шахед / Інфографіка: Главред

Як повідомляв раніше Главред, російські війська в ніч на 1 червня атакували Харків ударними безпілотниками. У місті зафіксовано влучання в декількох районах, є попередня інформація про постраждалих. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, російські окупаційні війська з самого ранку 30 травня наносили удари по Запоріжжю. Відомо про загиблих і поранених.

Крім того, в ніч на 27 травня Чернігів перебував під масованим обстрілом ворожих дронів. У місті пролунало понад 15 вибухів. У результаті пошкоджено одне з підприємств міста.

Про персону: Артем Семеніхін Артем Семеніхін — міський голова міста Конотоп (з 2015 року), учасник АТО. Народився 9 квітня 1982 року в Конотопі на Сумщині. У червні 2003 року закінчив Конотопський індустріально-педагогічний технікум. З червня 2000 року по листопад 2001 року проходив строкову службу в ЗСУ, пише Вікіпедія. У січні 2008 року закінчив Київський національний торговельно-економічний університет, а у 2009 році - магістратуру. З січня 2009 року по вересень 2012 року — директор ПП "Космо" (Київ). Був помічником на громадських засадах народного депутата 7-го скликання Ігоря Кривецького. 2014 року, під час першої хвилі мобілізації, добровільно вступив до ЗСУ для участі в АТО. Служив командиром взводу у 92 механізованій бригаді ЗСУ. Брав участь у обороні міста Щастя, за що був нагороджений недержавною медаллю "За оборону Щастя". У 2015 році офіцер-психолог батальйону однієї з військових частин ЗСУ. З листопада 2015 року — міський голова м. Конотоп.

