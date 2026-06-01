На Житомирщині прикордонники збили 'Шахед' зі стрілецької зброї

Своєчасне реагування ДПСУ допомогло уникнути можливих руйнувань в регіоні.

https://glavred.net/regions/v-zhitomirskoy-oblasti-pogranichniki-sbili-shahed-iz-strelkovogo-oruzhiya-10769468.html Посилання скопійоване

Прикордонники на Житомирщині збили ворожий дрон зі стрілецької зброї / Колаж: Главред, фото: Північний кордон. Держприкордонслужба

Головне з новини:

відео дня

Прикордонники увечері 31 травня збили дрон у Коростенському районі

Їм вдалося уразити ворожу ціль зі стрілецької зброї

Українські прикордонники ввечері 31 травня збили російський ударний дрон у Коростенському районі Житомирщини. Про факт знищення повітряної цілі 1 червня повідомили на сторінці Держприкордонслужби у Facebook.

Зазначається, що під час оголошеної повітряної тривоги військовослужбовці 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців помітили ворожий безпілотник. Після ідентифікації цілі бійці відкрили вогонь зі стрілецької зброї та знищили дрон, не допустивши його наближення до об’єктів цивільної та критичної інфраструктури.

У відомстві також виклали фото збитого безпілотника та стовпа диму, який піднявся після збиття:

Уламки збитого БПЛА росіян / Фото: Північний кордон. Держприкордонслужба

У повідомленні наголошується, що своєчасне реагування допомогло уникнути можливих руйнувань, а ДПСУ продовжує виконувати ключову роль у системі оборони державного кордону.

Удари РФ по Житомирщині 31 травня - що відомо

Як писав Главред, 31 травня Житомирщина пережила нічну атаку російських БПЛА, яка найбільше вдарила по Коростенському району та Овруцькій громаді. Зафіксовані пошкодження інфраструктури й виробничих об’єктів, однак обійшлося без постраждалих.

У Коростені серія ранкових вибухів здійняла над містом густий дим. За словами заступниці мера Наталії Чижевської, тривоги тривали всю ніч, а служби реагування одразу вирушили до місць можливих влучань.

В Овруцькій громаді після ударів зникло світло, і Пункти незламності знову стали опорою для людей. Енергетики працювали безперервно, намагаючись якнайшвидше повернути електропостачання мешканцям.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Державна прикордонна служба України Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред