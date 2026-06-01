На Житомирщині прикордонники збили 'Шахед' зі стрілецької зброї

Головне з новини:
- Прикордонники увечері 31 травня збили дрон у Коростенському районі
- Їм вдалося уразити ворожу ціль зі стрілецької зброї
Українські прикордонники ввечері 31 травня збили російський ударний дрон у Коростенському районі Житомирщини. Про факт знищення повітряної цілі 1 червня повідомили на сторінці Держприкордонслужби у Facebook.
Зазначається, що під час оголошеної повітряної тривоги військовослужбовці 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців помітили ворожий безпілотник. Після ідентифікації цілі бійці відкрили вогонь зі стрілецької зброї та знищили дрон, не допустивши його наближення до об’єктів цивільної та критичної інфраструктури.
У відомстві також виклали фото збитого безпілотника та стовпа диму, який піднявся після збиття:
У повідомленні наголошується, що своєчасне реагування допомогло уникнути можливих руйнувань, а ДПСУ продовжує виконувати ключову роль у системі оборони державного кордону.
Удари РФ по Житомирщині 31 травня - що відомо
Як писав Главред, 31 травня Житомирщина пережила нічну атаку російських БПЛА, яка найбільше вдарила по Коростенському району та Овруцькій громаді. Зафіксовані пошкодження інфраструктури й виробничих об’єктів, однак обійшлося без постраждалих.
У Коростені серія ранкових вибухів здійняла над містом густий дим. За словами заступниці мера Наталії Чижевської, тривоги тривали всю ніч, а служби реагування одразу вирушили до місць можливих влучань.
В Овруцькій громаді після ударів зникло світло, і Пункти незламності знову стали опорою для людей. Енергетики працювали безперервно, намагаючись якнайшвидше повернути електропостачання мешканцям.
Про джерело: Державна прикордонна служба України
Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.
