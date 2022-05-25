Зруйнували могили та розстріляли прапори: окупанти осквернили Алею Героїв українських військових

Окупанти осквернили Алею Героїв українських військових/ report.az

На Чернігівщині російські окупанти зруйнували могили українських військових на Алеї Героїв. Вони також зруйнували храм, який батьки побудували на свої гроші.

Прилеглі до кладовища могили українських військовослужбовців, загиблих у боротьбі за територіальну цілісність України на Донбасі з 2014 року, зруйновані російськими військами, а державний прапор прострелений, повідомляє видання Report.

Також російські окупанти зруйнували на території кладовища храм, який був побудований коштом родичів загиблих військовослужбовців.

"На кладовищі "Яцево" можна побачити, скільки звірств і безчинств було скоєно російськими військовими. Там є могили загиблих учасників АТО, наших солдатів, які воювали з 2014 року і загинули. По прапорах стріляли з автоматів. Вони також зруйнували храм, який батьки побудували на свої гроші", - розповів журналістам нардеп з Чернігівської області Олег Семінський.

Фото: report.az

Фото: report.az

Фото: report.az

Раніше з'ясувалося, що накази скидати бомби на територію Чернігівщини та Київщини віддавав генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Він є командувачем 11-ю армією ВПС і ППО Східного збройного округу Збройних сил Росії.

Читайте також: