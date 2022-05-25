Зруйнували могили та розстріляли прапори: окупанти осквернили Алею Героїв українських військових

Російські солдати також зруйнували храм, який батьки побудували на свої гроші.
На Чернігівщині російські окупанти зруйнували могили українських військових на Алеї Героїв. Вони також зруйнували храм, який батьки побудували на свої гроші.
Прилеглі до кладовища могили українських військовослужбовців, загиблих у боротьбі за територіальну цілісність України на Донбасі з 2014 року, зруйновані російськими військами, а державний прапор прострелений, повідомляє видання Report.
Також російські окупанти зруйнували на території кладовища храм, який був побудований коштом родичів загиблих військовослужбовців.
"На кладовищі "Яцево" можна побачити, скільки звірств і безчинств було скоєно російськими військовими. Там є могили загиблих учасників АТО, наших солдатів, які воювали з 2014 року і загинули. По прапорах стріляли з автоматів. Вони також зруйнували храм, який батьки побудували на свої гроші", - розповів журналістам нардеп з Чернігівської області Олег Семінський.
Раніше з'ясувалося, що накази скидати бомби на територію Чернігівщини та Київщини віддавав генерал-лейтенант Володимир Кравченко.
Він є командувачем 11-ю армією ВПС і ППО Східного збройного округу Збройних сил Росії.
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